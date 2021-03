Matéria publicada em 18 de março de 2021, 19:05 horas

Município deve passar para a bandeira roxa a partir de amanhã; ou seja: risco alto; prefeito contrata leitos particulares e Hospital Regional também amplia leitos

Volta Redonda – O município de Volta Redonda ficou hoje sem vagas nas UTI´s (Unidades de Tratamento Intensivo) na rede pública e com pacientes na fila aguardando para ser internado. A rede pública municipal tem 26 leitos de UTI, sendo 7 destinados para pacientes com Covid-19.

O Hospital Regional Zilda Arns, referência em Covid-19 no Estado, está com 69% de ocupação, com 185 pacientes internados. O hospital tem 267 leitos e 10 UTIs, sendo que 9 estão ocupadas, uma sem paciente.

O mapa do risco do governo do Estado do Rio deve colocar Volta Redonda na fase roxa, com risco alto de contágio, pulando a fase vermelha (o município estava na fase laranja).

A situação, que hoje é grave, está sendo amenizada pelo fato da prefeitura ter contratado 10 leitos de hospitais privados e o Hospital Regional ter também conseguido abrir mais leitos.

As medidas visam ultrapassar este momento crítico que voltou a atingir o país, o Estado do Rio de Janeiro como um todo e Volta Redonda em particular.

O prefeito Antonio Francisco Neto estuda ainda novas medidas sanitárias para conter o avanço do vírus, mas descartou lockdown. A prefeitura está tentando também comprar respiradores, mas por causa do acúmulo de pacientes em UTIs em todo o país, não há aparelhos no mercado para pronta entrega. Fornecedores estão pedindo até cinco meses para entrega do produto.

No final do ano passado, antes do atual governo assumir, foram fechados os leitos dos hospitais de campanha (que eram alugados) e os leitos do Hospital do Idoso, que foi fechado.