Volta Redonda ganha Centro Cardiológico Municipal

Matéria publicada em 25 de maio de 2023, 16:23 horas

Unidade vai funcionar no bairro Aterrado e ofertar consultas, exames e reabilitação pelo SUS

Volta Redonda – O Centro Cardiológico Camilo Riker Furtado será entregue pela prefeitura de Volta Redonda na segunda-feira (29), às 10h. A iniciativa pioneira vai unir consultas, exames e terapias de reabilitação para pacientes cardiológicos na mesma unidade, agilizando o atendimento pelo SUS (Sistema Único de Saúde). O Centro Cardiológico municipal vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, na Rua Desembargador César Salamonte, nº 191, no Aterrado.

Todos os cardiologistas da Rede Municipal de Saúde, que atendem pelo SUS, passam a atender na nova unidade a partir da próxima terça-feira, dia 30 de maio. O Centro Cardiológico também vai ofertar exames indicados para diagnóstico de doenças cardíacas como MAPA (Monitoração Ambulatorial da Pressão Arterial), usado para a verificação da pressão arterial de forma mais aprofundada; Holter, por aparelho portátil, que mede a atividade elétrica do coração durante 24 horas; eletrocardiograma; ecocardiograma; e ergometria, teste de esteira.

A centralização do atendimento vai permitir que o paciente faça alguns exames no dia da consulta, sem aguardar a espera do agendamento, e outros serão agendados imediatamente após a consulta com o especialista. E a unidade também vai oferecer serviço de reabilitação cardíaca acompanhado por médico especialista, fisioterapeuta e terapias necessárias para recuperação do paciente. O Centro Cardiológico vai atender todos os pacientes de Volta Redonda, referenciados pelas unidades da Atenção Primária em Saúde.

“A proposta é atender o paciente com doenças crônicas cardiovasculares num centro especializado. Com assistência de qualidade, garantida por uma equipe multidisciplinar composta por médico cardiologista, enfermeiro, técnicos de enfermagem e fisioterapeuta”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto, lembrando que este é mais um investimento em Saúde para a população de Volta Redonda.

“Na sexta-feira, 26, vamos entregar mais 30 leitos no Hospital Municipal Dr. Munir Rafful, estamos avançando na construção do Hospital da Criança, vamos ampliar o Hospital São João Batista, a obra da UPA está em andamento, investimos na reforma das policlínicas da Mulher e do Idoso e em unidades básicas e, com recursos próprios ou firmando parcerias, vamos fazer ainda mais”, afirmou Neto.