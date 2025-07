Volta Redonda ganha livro sobre ex-prefeito Nelson Gonçalves

Volta Redonda – No aniversário de 71 anos de Volta Redonda, comemorado nesta quinta-feira (17), será lançado o livro “Um homem para além de seu tempo”, que conta a trajetória do ex-prefeito Nelson Gonçalves. O lançamento está marcado para as 9h, em um evento que também celebra a história do município.

Escrito por professores e alunos do UniFOA, o livro contou com a participação de Angélica Aparecida Silva Arieira, Beatriz Pacheco, Fabíola Amaral Tomé de Souza, Ivanete da Rosa Silva de Oliveira, Maria Aparecida Rocha Gouvêa, Gabriel Uehara, Arthur Ramos, Felipe Esteves e Maria Spolidoro. A obra teve ainda o auxílio do ex-deputado estadual Nelson Gonçalves Filho, filho do homenageado.

Mais do que uma homenagem ao pai, o livro busca presentear a cidade com um registro histórico que poderá servir de referência para as futuras gerações. “A intenção é que essa obra também funcione como um arquivo histórico de um período importante para Volta Redonda, contribuindo com as pesquisas das próximas gerações”, afirmou Nelson Gonçalves Filho.

A obra é resultado de uma parceria entre o ex-deputado, o prefeito Neto, o UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda) e a FOA (Fundação Oswaldo Aranha). O livro reúne relatos sobre a vida política e pessoal de Nelson Gonçalves, que atuou como médico na Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e foi prefeito da cidade por duas gestões.

Entre os feitos destacados estão a construção da Rodoviária dos Metalúrgicos, a fundação do time Volta Redonda Futebol Clube (Voltaço), a abertura da Avenida Beira Rio e de diversas vias importantes para a mobilidade urbana. Segundo os autores, o ex-prefeito também foi pioneiro ao implementar o pagamento do 13º salário aos servidores municipais no Brasil.

De acordo com os escritores, a obra é mais do que uma homenagem familiar. “Este livro vai além de um registro afetivo. É um documento histórico que mostra como os dois mandatos do meu pai contribuíram para o desenvolvimento de Volta Redonda”, falou o ex-deputado.

O prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, falou sobre a obra e convidou a população a prestigiar o lançamento. “Volta Redonda vai lançar um livro sobre o doutor Nelson Gonçalves, que foi prefeito da cidade, e estamos fazendo uma homenagem a ele. O filho, Nelson Gonçalves, em parceria com o Centro Universitário de Volta Redonda, construiu essa obra. O livro destaca a trajetória de um dos maiores prefeitos que Volta Redonda já teve”, afirmou o prefeito Neto.

Nelson Gonçalves Filho também destacou a relevância da obra para a cidade e para os moradores que terão acesso a uma parte da história de Volta Redonda.

“Essa obra vai ser uma oportunidade para todos os moradores de Volta Redonda conhecerem um pouco da história. Os mais jovens não conhecem a trajetória do meu pai — conhecem muito pouco, apenas por meio dos pais, que tiveram a oportunidade de acompanhar o trabalho que ele realizou na cidade. E eu acho que isso, além de ser uma referência histórica e de pesquisa para o futuro, registra um momento importante de Volta Redonda, um momento administrativo”, afirmou.