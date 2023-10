Volta Redonda ganhará condomínio industrial

Volta Redonda – A Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Codin-Rio) aprovou a implantação do Condomínio Industrial de Volta Redonda. O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira (4), pelo secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Vinícius Farah, durante o Seminário para o Desenvolvimento Regional, no Clube Comercial, bairro Colina. Na ocasião também aconteceram o lançamento do selo empresa Amiga da Mulher e a assinatura do memorando de impedimentos entre o Estado do Rio de Janeiro e a Associação dos Processadores do Aço do estado (Aproaço), durante a ação “Governo Presente”, do governo estadual.

“Quero destacar fatos que têm impactado diretamente a geração de emprego, o desenvolvimento e a consolidação da cadeia produtiva, realizados pelo Governo do Estado. Aproximadamente há um ano, através da determinação do nosso governador, foi possível virar a chave da lei do setor da siderurgia, que permitiu ao setor e à CSN anunciar grandes investimentos. Agora assinamos esse termo de compromisso com a cadeia produtiva do setor do aço, que estava parado devido à ausência do estudo de impacto do setor. Através desse estudo, entregamos para a cadeia produtiva segurança jurídica”, ressaltou Farah.

O governador Cláudio Castro, que também estava presente ao evento, agradeceu a presença de todos e ressaltou que participar do “Governo Presente” é uma grande satisfação.

“Tem coisas que está na nossa agenda que somos obrigados a fazer, mas participar desse projeto é muito prazeroso. Essa é a oportunidade que tenho de voltar a ter contato com as pessoas e de ver o que está acontecendo na vida real. É o momento de sair do meu gabinete e entender o que as pessoas estão vivendo no dia a dia, e de mostrar para as pessoas que valeu a pena acreditar e confiar”, destacou o governador.

Empresa Amiga da Mulher

Durante o evento, Cláudio Castro destacou a importância da valorização da mulher e do selo “Empresa Amiga da Mulher”, que será conferido anualmente às empresas que, comprovadamente, contribuem com ações e projetos de promoção e defesa dos direitos da mulher no estado do Rio de Janeiro.

“Precisamos cuidar das nossas mulheres e quero pedir que a gente possa incentivar os nossos empresários, e fazer desse selo uma pauta de vida. Cuidar da mulher é cuidar do futuro da nossa sociedade”, disse o governador.

“Nunca ninguém ajudou tanto a nossa cidade e a nossa região, como o governador Cláudio Castro. A nossa gratidão é eterna e não prescreve nunca. Espero continuar contando com a Alerj e com o Governo do Estado”, ressaltou o prefeito Antonio Francisco Neto.

O deputado estadual Munir Neto destacou que é uma honra receber todos os companheiros de trabalho em Volta Redonda.

“Volta Redonda e todo estado do Rio de Janeiro vêm avançando muito. O prefeito Neto assumiu a prefeitura em 2021 numa situação muito difícil e, se não fosse essa parceria com o Governo do Estado, a situação estaria insustentável. Aproveito para ressaltar que estou na Alerj apoiando todas as medidas necessárias para que o nosso estado continue avançando. Obrigado por esse olhar que você tem pelo interior, principalmente pelo Sul Fluminense e especialmente por Volta Redonda”, disse o deputado.

O evento contou também com a presença do vice-governador e secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha; do secretário de Estado de Governo Bernardo Rossi; do secretário de Estado do Turismo, Gustavo Tutuca; do secretário de Estado de Fazenda, Leonardo Lobo; da secretária de Estado da Mulher, Heloisa Aguiar; secretário estadual de Infraestrutura e Cidades, Uruan Andrade; ex-governador Luiz Fernando Pezão, além de lideranças públicas estaduais e locais, de entidades empresariais, representantes de instituições financeiras e empresários.