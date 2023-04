Volta Redonda ganhará novos núcleos esportivos

Matéria publicada em 10 de abril de 2023, 17:24 horas

Secretário estadual de Esporte e Lazer, Rafael Picciani, se reuniu com o prefeito Neto, visitou equipamentos e anunciou investimentos para a cidade

Volta Redonda – O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, recebeu na manhã desta segunda-feira (10), em seu gabinete, o secretário estadual de Esporte e Lazer, Rafael Picciani. Ele veio conhecer os espaços esportivos da cidade e anunciar investimentos para o esporte na cidade. Durante o encontro, que teve a presença do assessor especial da prefeitura, Edson Albertassi, e do deputado estadual Munir Neto, Rafael confirmou a criação de núcleos esportivos em Volta Redonda, que serão geridos pela administração municipal.

“O Governo do Estado tem a demanda de oportunizar projetos esportivos para a população do estado. O grande desafio é descentralizar os grandes eventos. Queremos levar crianças e idosos a conhecerem os projetos esportivos, levando também serviços do governo estadual. E essa troca de experiências é muito importante”, explicou o secretário, acrescentando que a licitação para a implantação dos núcleos deve ocorrer neste mês de abril, e o início está previsto para o período entre o fim do primeiro e início do segundo semestre.

“Eu convidei o Rafael Picciani para visitar Volta Redonda e conhecer os nossos equipamentos e projetos esportivos. Estamos estreitando a parceria e buscando investimentos para a região Sul Fluminense. É como eu sempre falo: o esporte bem trabalhado junto aos nossos cidadãos pode ser uma ferramenta muito importante para inclusão social e fomento da saúde”, frisou o deputado Munir Neto.

Apoio a eventos esportivos

Além dos novos núcleos esportivos, a reunião tratou também de recursos para apoiar eventos esportivos tradicionais de Volta Redonda, como o Festival de Dança e a Olimpede (Olimpíada da Pessoa com Deficiência). A secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, entregou os projetos desses dois eventos para o secretário, que ficou de buscar recursos via lei de incentivo para ampliar a atuação dos programas.

“O apoio do secretário Rafael, assim como do deputado Munir e do prefeito Neto, têm sido fundamentais para podermos ampliar nossas ações para a população de Volta Redonda. Esse apoio aos projetos será importante para podermos engrandecer ainda mais nossa tradição de cidade do esporte, levando mais saúde, lazer e ajudando no social”, ressaltou a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, que participou da reunião e estava acompanhada do subsecretário Daniel Alves.

O prefeito Neto, que apresentou ao secretário alguns dos programas desenvolvidos na cidade em prol de crianças, adultos e da Melhor Idade, agradeceu mais uma vez o apoio do governo estadual para incentivar o esporte na cidade e na região.

“Volta Redonda sempre foi e está voltando a ser referência no esporte, assim como é em outras áreas. Retomamos alguns projetos desde que reassumimos a prefeitura, e a tendência é que as participações nos eventos esportivos aumentam cada vez mais. O Rafael e o governador Cláudio Castro têm tido um olhar especial para Volta Redonda e só tenho a agradecer”, frisou o prefeito.

Do gabinete do prefeito, no Palácio 17 de Julho, no bairro Aterrado, a secretária Rose e sua equipe levaram o secretário Rafael Picciani para conhecer três espaços esportivos do município: o Estádio Raulino de Oliveira (Estádio da Cidadania), o Parque Aquático Municipal e a Arena Esportiva do bairro Voldac.