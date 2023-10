Volta Redonda: Guarda Comunitária retira mais 86 veículos em estado de abandono das ruas

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), através das cinco equipes de Unidade de Guarda Comunitária (UGC), retirou mais 86 veículos em estado de abandono das ruas de Volta Redonda. O balanço corresponde ao mês de setembro e foi divulgado pela Semop nesta sexta-feira (6). O trabalho da UGC tem como foco a segurança primária e conta com auxílio de associações de moradores e cidadãos em todos os bairros da cidade.

Os proprietários dos veículos removidos têm um tempo para retirarem eles das ruas (Decreto 15.601). Dos 86, seis não respeitaram o prazo e os veículos foram levados ao depósito público municipal.

As equipes da UGC ainda fizeram: oito desbloqueios de calçadas, com a retirada de entulhos e objetos que impediam o ir e vir das pessoas, além de fazer a orientação aos infratores; 206 rondas em praças, ruas e escolas de todos os bairros do município, durante o dia e à noite. A comunicação entre os moradores e a UGC é feita por grupos de Whatsapp, o que agiliza a informação e a solução dos problemas.

“As equipes da UGC fazem a diferença nos bairros, pois uma cidade ordenada é uma cidade mais segura. As denúncias feitas pelas associações de moradores e cidadãos comuns nos auxiliam no planejamento e nas decisões das ações”, salientou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

As solicitações podem ser feitas através dos números de emergências: 156, número da Central de Atendimento Único (CAU), que atende a demanda de manutenção da prefeitura, 190 (Polícia Militar) e 153 (Guarda Municipal).