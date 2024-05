Volta Redonda: Guarda Municipal reforça segurança durante concurso unificado

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) vai reforçar a segurança nos locais de aplicação das provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), conhecido como Enem dos Concursos. A expectativa é que mais de 9,4 mil pessoas se submetam às provas neste domingo (5) em Volta Redonda.

Os guardas municipais auxiliarão na chegada e saída dos candidatos, além de garantir o ordenamento do trânsito no entorno. Ao todo, serão 19 locais de prova, com a maioria dos candidatos (4.185) concentrada no UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda (Campus Três Poços).

Devido à maior concentração de candidatos no UniFOA, a Viação Pinheiral, empresa responsável pelo itinerário do transporte público no local, vai disponibilizar mais dois ônibus extras nos horários de entrada.

No período da manhã, a abertura dos portões dos locais de provas será às 7h30, com fechamento dos portões uma hora depois (8h30). O início das provas será às 9h, com o término às 11h30. Já no período da tarde, os portões serão abertos às 13h, com fechamento às 14h, para o início da prova às 14h30. O término é às 18h.

Uma reunião nessa quinta-feira (2) entre a GMVR, a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) e representantes da banca organizadora da prova, da Viação Pinheiral e do UniFOA, definiu esses detalhes.

“A Guarda Municipal vai ter seu efetivo em todos os locais de provas, promovendo rondas para garantir a livre circulação e a restrição de estacionamento irregular. Pedimos que quem for fazer a prova ou o acompanhante do candidato, que respeite a sinalização viária, para evitar possíveis transtornos”, disse o diretor operacional da GMVR, inspetor Cláudio Márcio.

Planejamento para evitar transtornos

O secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, listou dicas de trânsito para que os candidatos evitem transtornos e possam chegar de forma tranquila aos locais de prova.

“Orientamos que as pessoas se planejem e saiam de casa com antecedência para que cheguem de forma tranquila aos locais de prova. Utilize o transporte público; isso contribui para a mobilidade urbana, desafogando o trânsito e promovendo maior fluidez. Se for utilizar o transporte público, esteja atento aos horários. Já se for de carro ou moto, estacione em local apropriado e ofereça carona. Dessa forma vamos contribuir também com a mobilidade urbana”, orientou Luiz Henrique.