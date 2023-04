Volta Redonda: homem é baleado no Santa Cruz em troca de tiros com a PM

Matéria publicada em 28 de abril de 2023, 19:11 horas

Policiais investigavam denúncia de tráfico de drogas em condomínio de casas populares quando teriam sido alvos de disparos

Volta Redonda – Um homem foi baleado no fim da tarde desta sexta-feira (28) no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda, em uma troca de tiros com a Polícia Militar. O ferido seria suspeito de tráfico de drogas e teria atacado os agentes que investigavam uma denúncia de tráfico de drogas no condomínio “Minha Casa, Minha Vida” Ingá II.

De acordo com a PM, o homem foi socorrido a um hospital (o nome da unidade médica não foi divulgada) e não corre risco de morrer.

Na ocorrência, os policiais apreenderam com o suspeito: uma pistola, 11 munições e uma grande quantidade de droga que até o fechamento desta reportagem ainda era contabilizada. O caso foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Volta Redonda (93ª DP), onde foi registrado.