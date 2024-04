Volta Redonda: Hospital São João Batista realiza novo mutirão de cirurgias durante feriado prolongado

Volta Redonda – O Hospital São João Batista (HSJB), unidade da Rede Municipal de Saúde de Volta Redonda, promoveu mais um mutirão de cirurgias durante o feriado prolongado de Tiradentes (21) e São Jorge (23). Os procedimentos, realizados pela equipe do diretor-médico do Hospital São João Batista, o ortopedista Flávio Reis, beneficiaram pacientes entre 59 e 78 anos, sendo três homens e quatro mulheres.

“O nosso mutirão tem como objetivo reduzir a fila de espera dos procedimentos pelo SUS (Sistema Único de Saúde), permitindo a manutenção da agenda de cirurgias eletivas. Isso é muito importante porque, pelo fato do Hospital São João Batista ser uma unidade de pronto-atendimento, conseguimos manter também as realizações das cirurgias de emergência”, ressaltou o diretor-médico.

Dentre as cirurgias realizadas estão quatro osteossíntese de fratura de rádio distal, que beneficiaram os pacientes Kleber Widmann do Nascimento, de 65 anos; Dedina Maria das Graças Pinto, de 65 anos; Cirlei Maria das Graças Pinto, de 65 anos; e Rita Maria C. de Aquino, de 78 anos. Também foi feita uma osteossíntese de fratura de fêmur proximal no Geraldo Magela da Costa, de 62 anos.

O mutirão também teve uma videoartroscopia de ombro esquerdo no paciente Alex André Rodrigues Diogo, de 59 anos; e uma artroplastia reversa de ombro direito na paciente Arlete França dos Santos, de 66 anos.

O diretor-geral do Hospital São João Batista, o vice-prefeito Sebastião Faria, lembrou que a unidade bateu outro recorde de cirurgias nos primeiros meses deste ano.

“Nos dois primeiros meses de 2024, registramos um novo recorde de cirurgias, com um total de 888 procedimentos, um aumento de mais de 12% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso demonstra que o trabalho está no caminho certo, porque, com muita tristeza, recebemos o São João Batista com muitas dificuldades em 2021 e conseguimos reconstruir a unidade, oferecendo um atendimento de qualidade e conquistando consequentes recordes de cirurgias”, destacou.