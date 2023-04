Volta Redonda: HSJB registra recorde de cirurgias em 2023 - Diário do Vale

Matéria publicada em 6 de abril de 2023, 16:51 horas

Foram mais de 1,2 mil procedimentos, um aumento de 23% em relação ao mesmo período do ano passado

Volta Redonda – O Hospital São João Batista (HSJB) registrou um novo recorde no número de cirurgias realizadas no primeiro trimestre de 2023. Foram 1.236 este ano, enquanto em 2022 o número foi de 997; um aumento de 23%. Os números são atribuídos à aquisição de insumos básicos (medicamentos), modernização do centro cirúrgico e investimentos em tecnologia, equipamentos e profissionais.

O HSJB é referência em traumato-ortopedia e em especialidades como neurocirurgias e procedimentos urológicos e de tórax. Dados divulgados pela unidade mostram que no primeiro trimestre foram realizadas: 283 cirurgias de urologia, 155 de gineco-obstetrícia, 32 de buco-maxilo, 61 vasculares, 43 neurocirurgias, 29 torácicas, entre outras. Somente em março, ao todo, foram 464 cirurgias realizadas; um aumento de 31% quando comparado ao mesmo período do ano passado, quando foram feitas 352.

Os investimentos auxiliam também na diminuição do tempo de recuperação e internação, consequentemente, do índice de mortalidade. Nas cirurgias de fratura de fêmur, por exemplo, muito comum em idosos, o procedimento é feito em média em até 48 horas. Com o tempo de internação ficando em torno de cinco dias, quando antes era entre 14 e 15 dias. Aos fins de semana, a unidade tem recebido pacientes que aguardavam por meses a realização de procedimentos urológicos e de artroplastias (cirurgias de joelho e quadril). O objetivo é zerar a fila de quem precisa de próteses.

Investimento em tecnologia e condições de trabalho

O HSJB vem modernizando o seu parque tecnológico com o objetivo de agilizar e aumentar a segurança nos procedimentos cirúrgicos. Um ultrassom portátil para UTI (Unidade de Terapia Intensiva), quatro bisturis elétricos, dois novos aparelhos de anestesia foram adquiridos recentemente. Esses últimos, da marca Drager, estão presentes nos centros cirúrgicos dos melhores hospitais do país, como o Albert Einstein, Sírio Libanês e unidades da Rede D’Or. Custaram cerca de R$ 500 mil e proporcionam maior segurança à equipe médica e aos pacientes. O investimento na nova aparelhagem é de aproximadamente R$ 700 mil.

A direção do HSJB investe também na melhoria das condições de trabalho. Entre as ações está a abertura de um novo setor de Faturamento, que teve como objetivo dar mais agilidade aos serviços. O local onde ficava o setor era distante do bloco administrativo, o que, no dia a dia, dificultava a otimização do trabalho.

O diretor-geral do HSJB, Sebastião Faria, ressaltou a série de investimentos realizados pela direção, que vão desde a compra de novos equipamentos, mobiliários, até a melhoria das condições de trabalho, sendo favorecida pela gestão transparente.

“Pegamos um hospital sucateado e sob intervenção jurídica. Ele corria risco de fechar as portas. Reestruturamos a unidade e hoje estamos batendo recordes de cirurgias, elevando a média de atendimentos e com muitos investimentos em diversos setores. Estamos trabalhando muito. É como o prefeito Neto diz: ‘Estamos reconstruindo Volta Redonda’ e o HSJB é um desses pilares desta reconstrução”, enfatizou Faria.