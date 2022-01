Volta Redonda: identificado homem encontrado morto em córrego na Vila Santa Cecilia

Matéria publicada em 9 de janeiro de 2022, 12:48 horas

Volta Redonda – Foi identificado como Fábio dos Anjos Cardoso, de 39 anos, o homem encontrado morto, neste sábado (8), em Volta Redonda. O cadáver foi avistado por populares boiando no córrego Brandão, entre as ruas 18-A e 18-B, na Vila Santa Cecília, que chamaram o Corpo de Bombeiros. Pertences do homem foram encontrados na beira do córrego.

O delegado titular da 93ª DP (Volta Redonda), Edezio Ramos, aguarda o resultado do exame de necropsia, que determinará a causa da morte da vítima. O caso está sendo investigado.