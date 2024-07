Volta Redonda inaugura novo Espaço das Artes Zélia Arbex

Volta Redonda – A prefeitura de Volta Redonda inaugurou na noite desta quarta-feira (3), o novo Espaço das Artes Zélia Arbex, localizado na Vila Santa Cecília. O local, totalmente dedicado a exposições artísticas e manifestações culturais, passou por um processo de revitalização, por meio da equipe do IPPU (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano), com o objetivo de proporcionar mais conforto aos artistas, fazedores de cultura e visitantes.

O espaço, administrado pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC), ganhou novo sistema de climatização – com ar-condicionado em todos os ambientes –, acessibilidade, construção de uma sala criativa para oficinas artísticas. Tudo para oferecer maior comodidade aos frequentadores e estrutura para as exposições e os eventos.

A obra de revitalização também contemplou novo sistema de iluminação, o teto recebeu pintura branca opaca a fim de diminuir o calor produzido pelo sol, promovendo economia no consumo de energia, além de diversas outras intervenções de manutenção e readequação.

O espaço ganhou também um graffiti da artista e muralista brasileira RafaMon, que prestou uma homenagem ao pássaro Arigó – símbolo de Volta Redonda. O graffiti, com quatro metros de altura, envolve toda a nova parte externa do Espaço das Artes, que foi recém-construída. Os investimentos foram em torno de R$ 441.394, 04.

O secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, citou que o Espaço das Artes Zélia Arbex conta agora com uma sala de formação, onde os artistas da cidade vão poder fazer oficinas de diversos segmentos culturais.

“Após 20 anos, o Zélia Arbex recebeu sua primeira revitalização com o objetivo de dar mais conforto para o público que visita, através de um ambiente climatizado, e condições melhores para os artistas que vão expor seus trabalhos. A nova sala criativa também será um espaço de formação com oficinas gratuitas, agora o Espaço das Artes Zélia Arbex está mais bonito para quem visita, gerando mais oportunidade para os artistas de Volta Redonda”, disse o secretário.

O prefeito, Antonio Francisco Neto, disse que a Cultura do município está em evidência graças ao trabalho que a secretaria tem feito nos últimos três anos e meio.

“O Anderson de Souza foi um achado, quando o convidei para estar à frente da SMC tinha a certeza que ele desenvolveria um belíssimo trabalho. Ele está dando vez e voz aos artistas de todos os segmentos, que estão sendo representados através de tantas iniciativas feitas na cultura da nossa cidade”, disse Neto.

O deputado estadual, Munir Neto, comentou que a cultura de Volta Redonda está sendo referência também no estado do Rio de Janeiro.

“Como membro da Comissão de Cultura da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) vejo a atuação do trabalho feito em Volta Redonda. É com uma imensa alegria que estamos hoje aqui inaugurando esse espaço para a população do município”, comentou Munir.

Abertura da exposição ‘Acervo’

Atrelado a entrega da revitalização, o Espaço das Artes Zélia Arbex está sediando a mostra “Acervo”, com obras de artes pertencentes à Prefeitura de Volta Redonda, Fundação CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), Gacemss (Grêmio Artístico e Cultural Edmundo de Macedo Soares e Silva), Instituto Dagaz e Clube Fotofilatélico.

A exposição também presta uma homenagem aos saudosos artistas Ciron Silva e Elisa Carvalho. Os visitantes podem conferir as obras de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, até o dia 31 de julho.