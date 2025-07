Volta Redonda inaugura ponto de apoio para motoboys

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda entregou na noite desta terça-feira (15), o ponto de apoio e descanso para motoboys e entregadores. O espaço, com cerca de 80 metros quadrados, foi construído pela Secretaria Municipal de Obras (SMO) ao lado da Rodoviária Municipal Prefeito Francisco Torres, no bairro Laranjal. Com o investimento de R$ 250.748,34, o objetivo é garantir à categoria um local seguro, confortável e central para ficar durante a jornada de trabalho.

“Com essa iniciativa vamos garantir melhores condições de trabalho para os motoboys e entregadores, oferecendo um local adequado para descanso e refeições, para uma recuperação física e mental enquanto prestam seus serviços”, disse o prefeito Neto, reforçando que esses profissionais fazem parte da economia local e precisam ser vistos e valorizados por todos.

O ponto de apoio, que será administrado pela Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), contará com dois banheiros, área de convivência e copa, que será equipada com geladeira e micro-ondas, e internet. O local também será equipado com câmeras de monitoramento ligadas ao Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

A implantação do espaço atende à Lei Municipal nº 6.605 de maio de 2025, originada do projeto de lei do vereador Renan Cury, aprovado pela Câmara Municipal de Volta Redonda e sancionado pelo prefeito Antonio Francisco Neto.

“Fico feliz e realizado com o primeiro ponto de apoio a uma classe que nunca teve sua devida atenção. Hoje nossos motoboys passam a ter um lugar digno pra sentar, tomar uma água, usar o banheiro, bater um papo, acessar a internet e carregar o telefone celular, que além da moto, é instrumento de trabalho. É um orgulho imenso pra mim fazer parte dessa história. Parabéns a todos envolvidos”, destacou o vereador.

O secretário municipal de Obras, Jerônimo Telles, citou que o projeto foi idealizado pelo IPPU (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano). “Fizemos tudo com muito capricho para atender às necessidades dos motoboys e entregadores durante a jornada de trabalho. Muitas vezes, esses profissionais atuam durante à noite e é muito bom contar com um lugar seguro para fazer uma parada”, falou.

O deputado estadual Munir Neto participou da inauguração e destacou que a população ganhou mais um presente espetacular no mês de aniversário da cidade.

“Tenho certeza que este ponto de apoio será muito bem utilizado pelos motoboys e entregadores da nossa cidade. Parabéns ao prefeito Neto, ao vereador Renan Cury, pela grande ideia, e a todos que fizeram parte deste projeto maravilhoso”, disse.

Também estiveram presentes no evento os secretários municipais de Ordem Pública, Coronel Henrique, da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, de Transporte e Mobilidade Urbana, Paulo Barenco, e de Comunicação, Rafael Paiva; o subprefeito do Santo Agostinho, Ednilson Vampirinho; a subsecretária de Assistência Social, Larissa Garcez; o vereador Rodrigo Furtado; o coordenador da Operação Segurança Presente em Volta Redonda, major José Eduardo Martins Silvério; entre outras autoridades municipais, além de motoboys e entregadores do município.

Homenagem

O ponto de apoio ao motoboy leva o nome de Francisco Antônio Mendes Neto, o “Chicão”, que atuava na profissão. Ele faleceu aos 27 anos, em dezembro de 2023, deixando um legado de dedicação ao trabalho e representando exemplarmente a classe dos motoboys. A homenagem visa reconhecer sua contribuição para a cidade e valorizar os motoboys que desempenham um papel essencial na economia local.

“Diante de uma população tão grande como Volta Redonda, a história do meu filho foi a escolhida para ficar registrada para sempre aqui. Que todos que passarem e verem o nome dele neste espaço lindo, podem ter a certeza que o Francisco teve uma família que sempre orou e olhou por todos os motoboys. Quero agradecer muito aos amigos motoboys, nossos parentes, ao prefeito Neto e ao vereador Renan Cury por esta homenagem”, agradeceu a mãe do Chicão, Ediana Aparecida Libório Mendes.