Volta Redonda inicia construção do Hospital da Criança

Matéria publicada em 10 de outubro de 2022, 16:29 horas

Inicialmente a unidade funcionará em conjunto com o Hospital do Retiro, mas contará com instalações próprias

Volta Redonda – O Hospital da Criança de Volta Redonda começa a se tornar realidade. Após o lançamento da pedra fundamental em 1º de julho deste ano, a empresa que venceu a licitação para tocar a construção iniciou nesta semana a mobilização para a montagem do canteiro de obras. Ela também ficará responsável pela limpeza do terreno e manutenção na estrutura que já havia sido montada.

Iniciada em 2016, a obra ficou paralisada nos últimos anos e foi retomada com recursos do município, do Governo do Estado do Rio de Janeiro e emenda de bancada proposta pelo deputado federal Antonio Furtado. No total, são quase R$ 6 milhões de emenda parlamentar, mais R$ 9,4 milhões do governo estadual, por meio do projeto “Somando Forças”, da Secretaria das Cidades, liberados para a construção do Hospital da Criança em Volta Redonda. A fiscalização das obras e a contratação da empresa para executar o trabalho ficaram a cargo da prefeitura, que também entrará com 5% do valor repassado pelo estado como contrapartida.

Os primeiros funcionários já estão em campo e outros estão sendo contratados. Nesta segunda-feira (10) chegaram partes das estruturas metálicas e equipamentos que serão usados nesta fase inicial da obra. A mobilização e os serviços primários devem durar mais um mês, quando a construção deve ganhar um ritmo maior.

Inicialmente a unidade funcionará em conjunto com o Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (Hospital do Retiro), mas terá uma recepção própria, consultórios de atendimento, consultórios de classificação de risco, salas de medicação, de emergência vermelha e de nebulização. Ao ser totalmente concluído, o novo hospital passará a funcionar de forma independente, ganhando ainda áreas de repouso e de internação.

O prefeito Antonio Francisco Neto agradeceu as parcerias para a reconstrução de Volta Redonda e lamentou o fato de o governo anterior não ter dado sequência na construção do Hospital da Criança, dando prioridade a aluguel de outras unidades particulares, o que não se mostrou acertado.

“Nós, que construímos o Hospital do Retiro, sabemos bem a importância desta unidade. Por isso, logo que assumimos, ampliamos o número de leitos, em plena pandemia do novo coronavírus. Agora, já estamos com a segunda ampliação em andamento e iniciamos a construção do Hospital da Criança. Nossa Saúde vai melhorar e voltar a ser uma referência nacional. Vai dar trabalho, pois nossos hospitais estavam fechando as portas, mas vamos conseguir”, disse Neto.