Volta Redonda inicia aplicação da segunda dose da vacina Pfizer Baby - Diário do Vale

Matéria publicada em 18 de dezembro de 2022, 17:36 horas

Nesta segunda-feira, dia 19, quatro unidades básicas de saúde farão atendimento a crianças que receberam a primeira dose no mês passado

A Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda, inicia nesta segunda-feira, dia 19, a aplicação da 2ª dose da Pfizer

Baby, vacina contra a Covid-19. As crianças entre 6 meses e 2 anos, 11 meses e 29 dias de idade, que receberam a primeira dose no mês passado, devem retornar às unidades básicas de saúde: Conforto, Retiro 1, Jardim Paraíba e São Luiz, das 8h às 16h.

Os pais ou responsáveis devem apresentar a caderneta de vacinação, CPF ou cartão SUS da criança. O município recebeu nessa sexta-feira (16), uma nova remessa com 360 doses, que serão destinadas às segundas doses.

Entretanto, segundo a secretaria, o Ministério da Saúde ainda não informou quando irá enviar novos estoques para as crianças ainda não vacinadas até 3 anos.

Esquema de vacinação

O esquema de vacinação da Pfizer Baby requer três doses do imunizante; sendo as duas doses iniciais administradas com quatro semanas de intervalo, e a terceira, oito semanas depois.