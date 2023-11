Volta Redonda inicia cadastramento online do VR Card para beneficiar passageiros do transporte público

Volta Redonda – O cadastramento online para obter o cartão VR Card foi lançado nesta semana em Volta Redonda. Os passageiros do transporte público podem fazer o cadastro através do site: www.sindpass.com.br. O VR Card é um cartão de passagem para ser utilizado nas linhas de ônibus municipais de Volta Redonda, e vai permitir que os moradores da cidade continuem pagando o valor de R$ 4,20 na passagem (linhas municipais) a partir de 01/01/2024. Os moradores que não tiverem solicitado o VR Card pagarão R$ 4,95, a partir de 1º de janeiro do ano que vem.

Para fazer o cadastro online, o morador deverá informar nome completo, telefone e e-mail para contato, além de anexar os documentos de identidade com foto e o comprovante de residência de Volta Redonda. Após concluir o cadastro, o Sindpass (Sistema das Empresas de Transporte de Passageiros) enviará as orientações da retirada do cartão no e-mail cadastrado. A retirada do VR Card deverá ser feita de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h30, no posto de atendimento do Sindpass em Volta Redonda, que fica no segundo andar do Pontual Shopping (Rua 14, nº 350, 2º piso), na Vila Santa Cecília.

Os dois postos físicos na Rodoviária Municipal e Subprefeitura no bairro Retiro continuam efetuando o cadastro de forma presencial. O prazo para se cadastrar vai até o dia 31 de dezembro deste ano, e o benefício começa a valer a partir de 1º de janeiro de 2024.

“Quem não tiver uma conta em seu nome pode, por exemplo, levar uma declaração do proprietário do imóvel, informando que a pessoa reside lá como inquilina; ou uma conta em nome do dono do imóvel, vinculada ao contrato de aluguel. Se morar com os pais, por exemplo, pode levar uma conta em nome de um responsável”, disse o secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Paulo Barenco, acrescentando que a recarga do VR Card em breve poderá ser feita também por PIX.

Vale-transporte

Para quem utiliza o vale-transporte, nada muda na prática. As grandes empresas da cidade arcarão com a diferença (R$ 0,75), sem que os trabalhadores paguem por isso, pois no salário já é descontado o valor máximo permitido por lei. Para as micro e pequenas empresas haverá o subsídio da prefeitura para beneficiar seus trabalhadores.