Volta Redonda inicia capacitação na Assistência Social

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) de Volta Redonda, em parceria com o Departamento de Vigilância Socioassistencial (DVS), deu início nesta segunda-feira (7) a um ciclo de capacitação voltado aos profissionais que atuam nos equipamentos socioassistenciais do município. O programa, realizado em parceria com o Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), teve início com o encontro temático “Paif e Paefi: Cartografando Possibilidades”, ministrado pela professora Daniele do Val.

O percurso formativo será composto por quatro encontros ao longo do semestre e tem como objetivo aprimorar as práticas das equipes de referência, qualificando os serviços, programas e projetos socioassistenciais oferecidos à população. Os encontros abordarão temas diversos, com a inclusão de novas pautas conforme as demandas da Divisão de Gestão do Trabalho, no contexto da Educação Permanente.

O primeiro encontro, realizado no Centro de Alzheimer Synval Santos, reuniu cerca de 80 profissionais da área. Para obter a certificação, os participantes devem comparecer a pelo menos 70% dos encontros e concluir o percurso com aproveitamento.

A diretora do Departamento de Vigilância Socioassistencial (DVS), Flávia Santos, destacou a relevância da iniciativa: “Essa formação é essencial para garantir que nossos profissionais se mantenham atualizados e aperfeiçoem suas práticas, oferecendo serviços de alta qualidade à população e contribuindo para o aprimoramento contínuo da assistência social em Volta Redonda”, ressaltou.