Volta Redonda inicia higienização nas ruas para combate ao coronavírus

Matéria publicada em 28 de março de 2020, 16:18 horas

Volta Redonda – A prefeitura iniciou neste sábado (28) a higienização das unidades de saúde, pontos de ônibus e locais de grande aglomeração do município. O trabalho, que deve durar 15 dias, faz parte das ações de enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19). A limpeza foi iniciada no Cais Conforto e Hospital Dr. Munir Rafful no Retiro, mas todo município será contemplado.

A higienização será feita com água com cloro e um bactericida, que estão sendo aplicadas nas áreas externas e arredores das unidades. A ação vai proteger a população e reduzir a circulação do vírus.

– Estruturamos a higienização como uma das medidas de enfrentamento ao Covid-19, o que mostra o nosso respeito e cuidado com quem não pode parar e ficar em casa. Essa ação vai minimizar a circulação do vírus na cidade – afirmou o prefeito Samuca Silva, reforçando que todas as medidas anunciadas estão em vigor e serão atualizadas no próximo domingo (29).