Volta Redonda inicia limpeza de postes e retirada de cabos em desuso - Diário do Vale

Matéria publicada em 7 de fevereiro de 2023, 10:14 horas

Equipes começaram durante a madrugada desta terça-feira (7), em trecho do bairro Aterrado

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda, em parceria com a concessionária de energia elétrica Light, iniciou na madrugada desta terça-feira, dia 7, a operação para limpeza de postes da cidade, com remoção de fios e cabos acumulados, que não são mais utilizados e os que estão irregulares.

Equipes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), Guarda Municipal (GMVR) e da EPD-VR (Empresa de Processamentos de Dados de Volta Redonda) participaram do primeiro dia de ação com os profissionais da Light, em um trecho da Avenida Sete de Setembro, no bairro Aterrado, ao lado da rotatória próxima à Polícia Federal.

De acordo com o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Barbosa, o trabalho de identificação e remoção dos fios e cabos é minucioso e demorado, mas que tem efeito positivo, principalmente em relação à segurança.

“Muitos cabos acabam tendo altura baixa e isso gera insegurança. Algumas pessoas acabam não identificando se o cabo é energizado ou não e ficam inseguras. Em um trecho que, aparentemente, não tinha muita coisa a ser feita, a quantidade foi grande de material recolhido. A melhoria já é visível. Acompanhei as equipes para dar suporte, trabalhando juntos e vamos avançar”, contou o secretário.

O serviço de limpeza dos postes visa corrigir um grave problema nas ruas da cidade: o abandono de cabos e fios soltos em postes por muitas empresas, como as de telefonia, TV a cabo, internet, entre outras. A concessionária de energia elétrica é a responsável pela identificação desses fios e saber quem são as empresas que podem ou não utilizar os postes, para que possa ser realizada a limpeza.

“Faremos novamente a operação durante a madrugada, para que não cause prejuízo à população, à circulação de veículos, pois é um trabalho que precisa de veículos grandes e leva tempo para ser feito. Vamos continuar essa ação, para que possamos trazer mais organização na fiação, que era uma demanda da própria população, da cidade como um todo”, disse Luiz Henrique.