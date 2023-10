Volta Redonda inicia pagamento do piso da enfermagem aos servidores públicos

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda, através das secretarias municipais de Saúde e de Administração, vai fazer nesta quarta-feira (11) o depósito relativo ao mês de setembro do piso da enfermagem.

A expectativa é que o pagamento, feito através de folha suplementar, caia na conta de pouco mais de 1.400 profissionais da enfermagem da rede municipal até sexta-feira (13), totalizando R$ 1,8 milhão.

A partir da semana que vem, a prefeitura vai organizar e divulgar o calendário do pagamento retroativo aos meses de maio, junho, julho e agosto.

Para receber, no entanto, os profissionais devem estar em acordo com as regras definidas pelo manual amplamente divulgado pelo governo federal.

O pagamento foi possível também a partir da aprovação pela Câmara Municipal da legislação necessária, na noite desta terça-feira, dia 10.

A verba para pagamento do piso da enfermagem vem do Ministério da Saúde, mas na primeira remessa feita aos cofres municipais chegaram apenas R$ 5 milhões. O dinheiro era insuficiente para pagar todos os servidores e, por isso, foi pedida correção da planilha que estava norteando o governo federal.

A Prefeitura de Volta Redonda teve sucesso no pleito e recebeu no fim do mês passado mais cerca de R$ 11 milhões. Desta maneira, os profissionais em situação regular com as regras definidas pelo governo federal poderão receber o pagamento devido.