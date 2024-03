Volta Redonda inicia preparação para Série C

Volta Redonda – Na manhã desta segunda-feira (11), o Volta Redonda iniciou a preparação para a estreia na Série C do Campeonato Brasileiro, que está prevista para começar no dia 21 de abril.

O Brasileirão será a única competição a ser disputada em 2024, visto que o Voltaço foi eliminado do Campeonato Carioca, pelo Nova Iguaçu, em casa, e também está fora da Copa do Brasil, após ser eliminado pelo Athletic Club, por 1×0.

O primeiro confronto do Esquadrão de Aço será contra o Remo, fora de casa.

A atividade foi comandada pelo técnico Rogério Corrêa, no CT Oscar Cardoso, no Aero Clube.