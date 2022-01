Volta Redonda inicia semana com vacinação de múltiplos públicos

Matéria publicada em 30 de janeiro de 2022, 20:07 horas

Vacinação ocorre em unidades de saúde para maiores de 12 anos e em escolas e na UBSF do Rústico, para o público infantil

Volta Redonda- Nesta segunda-feira, dia 31, a Prefeitura de Volta Redonda segue vacinando contra a Covid-19.

Todas as unidades de saúde vão funcionar das 9h às 16h e algumas em horário estendido. São elas: Siderlândia, Jardim Paraíba, Vila Rica/Tiradentes, Açude, Santo Agostinho e Santa Cruz até as 18h e 249, São Geraldo, Vila Mury e Volta Grande até as 21h.

Pode se vacinar qualquer pessoa com 12 anos ou mais que não tenha recebido a primeira dose.

A segunda dose é destinada a quem tomou a primeira dose com mais de 21 dias dos imunizantes: AstraZeneca, CoronaVac e Pfizer. A segunda dose da Janssen está sendo aplicada após dois meses da primeira dose.

Já a terceira dose é para quem tomou a segunda dose até 06/11/2021.

A quarta dose está disponível apenas para imunossuprimidos, a partir de 18 anos, que tenham recebido a 3ª dose há pelo menos quatro meses.

Vacinação pediátrica

Todas as crianças com 5 anos ou mais poderão receber a primeira dose pediátrica em cinco unidades escolares e na UBS Rústico, das 09h às 16h.

As unidades escolares são: Colégio João XXIII – Retiro; CIEP Wandir de Carvalho – Siderlândia; Colégio Professora Delce Horta Delgado – Aterrado; Escola Municipal Professor Jaime de Souza Martins – Santo Agostinho e C.M.E.I. Profª Mariana Aparecida Vieira Bressan – bairro Santa Cruz.

As crianças deverão estar acompanhadas dos pais ou responsáveis legais. É necessário apresentar os seguintes documentos: caderneta de vacinas, cartão do SUS ou CPF da criança.