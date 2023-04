Volta Redonda inicia venda de ingressos para o duelo contra o Bahia - Diário do Vale

Matéria publicada em 6 de abril de 2023, 18:56 horas

Volta Redonda – A diretoria do Volta Redonda iniciou, nesta quinta-feira (6), a venda de ingressos para o jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil. O Voltaço recebe o Bahia na próxima terça-feira (11), às 16h30, no Raulino de Oliveira.

Quem comprar o ingresso com a camisa do Volta Redonda vai pagar meia entrada.

Confira os pontos de comercialização das entradas:

Online:

www.tickethub.com.br

Pontos de venda antecipada:

Loterias Meia-Meia (Aterrado): 09h às 12h / 13h às 17h

Drogarias Povão (Amaral Peixoto e Vila): 08h às 21h

Empório Brasil (Retiro): 09h às 19h

Bilheteria do Raulino de Oliveira – apenas na terça-feira (11), de 09h até o intervalo:

Setor Azul – Volta Redonda

Setor Laranja: visitante

Gratuidade: apenas na terça-feira (11), de 09h até o intervalo.

Setor Azul