Volta Redonda inicia venda de ingressos para o jogo contra o Audax - Diário do Vale

Matéria publicada em 20 de janeiro de 2023, 15:07 horas

Volta Redonda – Buscando a primeira vitória no Campeonato Carioca, o Volta Redonda recebe o Audax-RJ no próximo domingo (22), às 16h, no estádio Raulino de Oliveira, pela terceira rodada do estadual.

E para contar com o apoio em peso da sua torcida, a diretoria do Voltaço está fazendo uma promoção no preço dos ingressos: R$10,00 para todos os torcedores.

A comercialização das entradas teve início às 13h desta sexta-feira (20).

Venda de ingressos nos seguintes pontos:

Drogarias Povão (13h às 21h)

– Lojas dos bairros Amaral Peixoto e Vila Santa Cecília

Bilheteira do Raulino de Oliveira

– Apenas no domingo, dia 22, a partir das 13h

Gratuidades:

Bilheteria do Raulino de Oliveira

– Apenas do domingo, dia 22, a partir das 13h