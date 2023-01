Volta Redonda inicia venda de ingressos para o jogo contra o Resende - Diário do Vale

Matéria publicada em 23 de janeiro de 2023, 17:22 horas

Após a vitória sobre o Audax na última rodada do Campeonato Carioca, o Volta Redonda manteve a promoção na venda de ingressos para a partida diante do Resende, na próxima quarta-feira (25), às 19h, no estádio Raulino de Oliveira. O Voltaço iniciou as vendas nesta segunda-feira e o torcedor pode adquirir a entrada pelo valor promocional de R$10,00 (dez reais).

Venda de ingressos nos seguintes pontos:

Drogarias Povão (Lojas dos bairros Amaral Peixoto e Vila)

– A partir de hoje, de 13h às 21h

Bilheteira do Raulino de Oliveira

– Apenas na quarta-feira, dia 25, a partir das 16h

Gratuidades:

