Volta Redonda iniciará vacinação contra a gripe na segunda-feira

Matéria publicada em 15 de abril de 2021, 17:32 horas

Volta Redonda – A campanha de vacinação contra a gripe Influenza será iniciada na segunda-feira (19), em Volta Redonda. Para a primeira fase, o grupo prioritário é formado por crianças de 6 meses até aquelas que estejam na véspera de completar seis anos. Além disso, entram na primeira leva: gestantes; puérperas até 45 dias após o parto; profissionais de saúde e estudantes da área de saúde em atividade na rede pública e privada.

Vacinação

A vacinação contra a gripe acontecerá apenas no período da tarde, no horário de 12h30 às 16h, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e da Família (UBSF), exceto as Unidades dos bairros: 249, São João, Siderlândia, Volta Grande e Vila Mury. Já no horário de 08h às 12h haverá a vacinação contra a Covid-19 nas 46 Unidades, que serão higienizadas antes do início da imunização contra a Influenza.

Os profissionais de saúde que atuam em hospitais serão vacinados nos próprios serviços, públicos e privados. O coordenador do departamento de Vigilância em Saúde de Volta Redonda, médico sanitarista, Carlos Vasconcellos, esclareceu sobre o intervalo entre as vacinas da Covid-19 e gripe (Influenza).

– As pessoas devem manter no mínimo 15 dias entre a aplicação de vacinas contra a Covid e a vacina de Influenza ou outras vacinas. A vacina contra a Covid deve ser priorizada se disponíveis para o grupo que será vacinado. Outras vacinas do Plano Nacional de Imunização (PNI) devem ser atualizadas e aplicadas junto com a vacina anti-influenza – disse o médico.

Casos suspeitos ou confirmados de Covid-19 devem aguardar 30 dias após a data do início de sintomas ou resultado do RT-PCR (swab) para aplicar qualquer vacina (Covid ou Influenza).