Volta Redonda instala lâmpadas de LED nos bairros São Geraldo e Aero Clube

Matéria publicada em 24 de junho de 2022, 14:43 horas

Empresas responsáveis pelas obras de Mobilidade Urbana atuam na Rodovia dos Metalúrgicos e na Avenida Beira-Rio

Volta Redonda – A instalação das novas lâmpadas de LED, por meio do Plano de Mobilidade Urbana de Volta Redonda, avançou nesta semana em duas vias de grande fluxo de pessoas e veículos: a Rodovia dos Metalúrgicos, no bairro São Geraldo; e a Avenida Beira-Rio, no Aero Clube. Na Metalúrgicos, as equipes da empreiteira Metropolitana estão trocando luminárias no trecho que inicia próximo ao Mergulhão Marco Antônio dos Reis (Marquinho Tinhorão), no bairro São Geraldo, e segue pela rodovia no sentido Casa de Pedra.

Estão sendo instaladas lâmpadas nos postes de concreto da rodovia e a meta é trocar cerca de 200 luminárias neste fim de semana. De acordo com o engenheiro Sebastião Leite, que coordena o projeto de eficiência energética no município, o material que chegou recentemente é mais apropriado para corredores com fluxo maior de trânsito de veículos e de pessoas. As equipes aguardam a chegada das lâmpadas que vão permitir avançar com os modelos de LED para o interior dos bairros.

“Além da rodovia em si, vamos trocar também nos três acessos à via, incluindo o que fica próximo ao Hospital Regional. No total, são 353 postes de concreto na rodovia que receberão novas lâmpadas durante a próxima semana”, explicou Sebastião Leite, ressaltando que a ação na Rodovia dos Metalúrgicos dá continuidade à troca de luminárias já realizada na Avenida Amaral Peixoto, no Centro, conectando duas importantes vias de ligação entre diversos bairros.

Do outro lado do Rio Paraíba do Sul, o projeto também ganhou fôlego com a chegada do material. Duas equipes da empresa Santa Luzia iniciaram nesta semana a instalação de lâmpadas LED na Avenida Beira-Rio, no bairro Aero Clube, dentro da fase Demob2 do plano.

No total, serão trocados 27 mil pontos de luz, atendendo à toda a cidade. A troca pelas lâmpadas de LED, além de proporcionar maior luminosidade, garantindo assim, um aumento na sensação de segurança, também irá gerar uma grande economia aos cofres públicos. A previsão é que a diminuição nos custos com iluminação seja de 50%, já que a tecnologia da luz LED possui uma maior durabilidade, diminuindo a necessidade de manutenção.