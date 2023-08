Volta Redonda: Instituto Lóbus busca voluntários para pesquisa clínica sobre doenças do coração 

Volta Redonda – O Instituto Lóbus Treinamento, Ensino e Pesquisa do Hospital Unimed Volta Redonda está recrutando voluntários na região Sul Fluminense para participar de um estudo que busca entender como evitar novos problemas cardíacos em pacientes que tiveram doenças cardiovasculares, como infarto, avc, entre outros. Os voluntários serão selecionados por meio da triagem do questionário preenchido e terão alguns exames laboratoriais coletados.

Para se candidatar, os interessados de ambos os sexos, com idade entre 18 e 85 anos, e que atendem aos critérios do estudo, precisam preencher o questionário disponível no site do Instituto Lóbus: Clique aqui e acesse. A participação é gratuita e não pode ser remunerada. Algumas condições impossibilitam a participação do interessado no estudo, como: possuir histórico de neoplasia, diabetes mal controlada e doença renal.

Segundo o instituto, os voluntários podem ajudar milhares de pessoas, pois, através da pesquisa clínica são encontradas novas maneiras de prevenir, detectar, diagnosticar e controlar doenças. Um novo tratamento, antes de estar disponível, passa por inúmeras etapas para comprovação da sua eficácia, garantindo a segurança dos pacientes. Em todo esse processo, os voluntários são fundamentais.

O guia do voluntário com mais informações sobre pesquisa clínica e como funciona a participação nesse processo está disponível no site institutolobus.com.br/pesquisa-clinica.

Para o presidente da Unimed Volta Redonda, Dr. Vitório Moscon Puntel, os estudos clínicos são essenciais para impulsionar a pesquisa e a inovação no campo da saúde e contribuir para o desenvolvimento de novos tratamentos e terapias, beneficiando tanto a comunidade local quanto a sociedade em geral.

Conheça o Instituto Lóbus

O Instituto Lóbus capacita e desenvolve profissionais para atuar na área da saúde e contribui para melhoria dos resultados das instituições. Sua estrutura de serviços conta com cursos, educação continuada, pesquisa clínica e acadêmica, consultoria e o Lóbus Play, uma plataforma de educação streaming para a área da saúde com certificados. Mais informações: (24) 3336-6019 – (24) 99306-1250