Volta Redonda intensifica vacinação contra Febre Amarela e Tétano neste fim de semana - Diário do Vale

Matéria publicada em 6 de janeiro de 2023, 11:30 horas

Dose é direcionada às pessoas que ainda não foram imunizadas; shoppings Sider e Park Sul terão atendimento para vacinação neste sábado e domingo

Volta Redonda – A vacinação contra Febre Amarela e Tétano serão intensificadas em Volta Redonda neste fim de semana, dias 7 e 8. Os shoppings Sider e Park Sul vão disponibilizar as vacinas no “plantão de vacinação” no sábado, das 10h às 19h, e no domingo, das 10h às 19h (Park Sul) e das 14h às 19h (Sider Shopping).

A vacina contra a Febre Amarela é de dose única, só precisa ser aplicada uma vez. “Deve procurar as unidades de saúde quem ainda não foi imunizado. É importante apresentar o cartão de vacina”, esclarece o médico sanitarista da secretaria de Saúde, Carlos Vasconcellos.

O médico ainda destacou que a vacina contra a Febre Amarela é exigida para pessoas que viajam para diversos estados do Brasil e para o exterior, a vacinação deve ser feita pelo menos 14 dias antes da viagem.

“Num período de férias, é uma excelente oportunidade para estar em dia com a vacinação e, em caso de viagens, já ter a documentação adequada”, ressaltou Vasconcellos.

Vacina contra tétano

Em relação à vacina antitetânica, são recomendadas três doses administradas no primeiro ano de vida, com reforços aos 15 meses e 4 anos de idade. A partir dessa idade, um reforço a cada dez anos após a última dose administrada.

“A vacina aplicada será DPTA, que também protege contra a difteria e a coqueluche em adultos. Em caso de ferimentos graves ou gestação, deve-se antecipar a dose de reforço caso a última dose tenha sido há mais de 5 anos. A vacina antitetânica não tem contraindicação, portanto, todas as pessoas podem recebê-la”, explicou Carlos.

Contraindicação

A vacina da Febre Amarela é contraindicada para gestantes, mulheres que estejam amamentando, crianças menores de nove meses, pessoas com 60 anos ou mais sem indicação médica, pessoas com histórico de reações anafiláticas a ovo de galinha e seus derivados, pessoas com imunodeficiência congênita, secundária ou por tratamento, pessoas com história de doenças do timo e doença febril aguda não devem tomar a vacina.