Volta Redonda: Jari faz vistoria no pátio de escória da Harsco/CSN

Matéria publicada em 22 de maio de 2023, 14:23 horas

Visita contou com a presença de representantes do INEA; da CSN; e da empresa Harsco Metals, que opera o beneficiamento do resíduo

Volta Redonda – O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) esteve no pátio de escória da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), administrado pela empresa Harsco Metals, que opera o beneficiamento do resíduo, no bairro Brasilândia, em Volta Redonda. O parlamentar acompanhou a vistoria, deliberada pela Comissão de Saneamento Ambiental da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), da qual é presidente, na manhã desta segunda-feira (22).

Durante a visita, o deputado estava acompanhado pelo presidente do INEA (Instituto Estadual do Ambiente), Philipe Campello; da gerente de Licenciamento Industrial do órgão, Ana Carolina Bellot; do gerente de Meio Ambiente da CSN, Aldo Santana; do supervisor de Operação da Harsco, Zacarelli Lima; e da analista Ambiental da Harsco, Isabel Pereira.

“Ampliar a luta pelo meio ambiente é um compromisso assumido desde que fui eleito presidente da Comissão de Saneamento Ambiental da Alerj e o pátio de escória da CSN é uma preocupação. O local fica às margens do Rio Paraíba do Sul e ao lado da BR-393 e de bairros de Volta Redonda. É importante fiscalizar o impacto que o depósito provoca na qualidade do ar e cobrar ações previstas no TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) firmado pela CSN”, afirmou Jari.

“O que vimos hoje, no local, foi o início de uma desmobilização das pilhas de escória mais próximas ao Rio Paraíba do Sul, mas ainda em um ritmo lento em função da complexidade e do porte do problema ambiental que a CSN deixou acumular. Vamos continuar acompanhando essa questão que tanto impacta a população de Volta Redonda e região” disse o deputado agradecendo a presença do INEA nesta fiscalização.

Luta antiga

Em janeiro de 2022, durante o primeiro mandato na Alerj, o deputado esteve no pátio de escória da CSN com a Comissão de Defesa do Meio Ambiente da Casa. Mas a luta de Jari em defesa do meio ambiente vem desde a Câmara de Vereadores de Volta Redonda. Em 2020, Jari atuou na Comissão Ambiental da Casa, que fez denúncia ao Ministério Público sobre o mesmo pátio de escória.