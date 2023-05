Volta Redonda: Kartódromo recebe abertura do Campeonato Carioca Light de Kart

Matéria publicada em 18 de maio de 2023, 19:10 horas

Volta Redonda – A primeira etapa do Campeonato Carioca Light de Kart acontecerá no próximo sábado (20), a partir das 9h, no Kartódromo de Volta Redonda. Dezenas de pilotos de todo o estado participarão da competição que reunirá em Volta Redonda pequenos pilotos, jovens talentos e pilotos experientes do kartismo fluminense. A competição será promovida pelo piloto Sinder Bitton e tem entrada gratuita.

As corridas do Carioca Light serão dirigidas por oficiais de provas da Federação de Automobilismo do Estado do Rio de Janeiro (FAERJ) e será um dos principais eventos esportivos e oportunidade de lazer para as famílias da região no final de semana. Além de poder, acompanhar as corridas, quem for ao Kartódromo no sábado poderá realizar as suas refeições saboreando os deliciosos pratos que compõem o cardápio do restaurante Vitória Chopperia e desfrutar de agradáveis momentos as margens da pista junto com seus amigos e familiares no Vitória Sportbar.

O CEO do Kartódromo Internacional de Volta Redonda Felipe Fardim, falou sobre a satisfação em sediar a competição e convidou a população da região para acompanhar as corridas. “É sempre uma enorme satisfação recebermos aqui no Kartódromo os pilotos, seus staffs e os profissionais da FAERJ, que participam do Campeonato Carioca de Kart. Neste ano as corridas prometem ser muito emocionantes, pois teremos jovens e experientes pilotos demonstrando os seus talentos na pista. Convido você que mora em Volta Redonda e demais cidades a virem acompanhar a competição e se divertir conosco”, convidou o CEO.