Volta Redonda lança projetos para PCDs

Matéria publicada em 15 de julho de 2022, 18:39 horas

Município ganhou biblioteca para deficientes visuais e central de atendimento para usuários surdos, na sede da SMPD

Volta Redonda- Dentro da programação pelos 68 anos de Volta Redonda, a Prefeitura lançou projetos de inclusão para Pessoas com Deficiência (PCDs) na tarde desta sexta-feira, dia 15, na sede da Secretaria Municipal para Pessoa com Deficiência (SMPD). O local, na Avenida 17 de Julho, nº 20, no Aterrado, agora abriga a biblioteca para deficientes visuais e de uma central de atendimento para usuários surdos. Na cerimônia também foram entregues as carteirinhas especiais de identificação para autistas.

O vice-prefeito Sebastião Faria esteve presente no evento e lembrou que o município foi pioneiro com a criação da Secretaria Municipal para Pessoa com Deficiência (SMPD), no ano passado, medida que já garantiu avanços para fazer de Volta Redonda uma cidade cada vez mais inclusiva.

“Ainda em 2021, iniciamos a primeira turma para o curso superior de Administração adaptado para pessoas com deficiência, em parceria com o UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase), abrimos vagas no mercado de trabalho contratando deficientes para atuar na digitalização do arquivo da prefeitura e conseguimos auxílio junto ao Ministério do Trabalho para os PCDs conseguirem emprego, além dos sinais de trânsito sonoros que implantamos. E hoje, em celebração ao aniversário da cidade, avançamos ainda mais na questão da acessibilidade com estas inaugurações, que vão ao encontro do que pensamos sobre a inclusão para nossa cidade”, destacou.

A cerimônia também marcou uma homenagem a ex-secretária municipal de Educação de Volta Redonda, Therezinha dos Santos Gonçalves Assumpção. A Biblioteca em Braile levará o nome da professora, que tanto contribuiu para a Educação em Volta Redonda nos mais de dez anos que atuou como secretária da pasta.

“É uma causa, uma bandeira que ela apoiava e lutava bastante. Toda a família está muito feliz com a homenagem e temos certeza que ela também está”, agradeceu o marido de Tetê, Luiz Paulo de Souza Assumpção, que estava ao lado do irmão da professora, Ricardo dos Santos Gonçalves, e da sua nora, Vitória Gomes Coelho.

Os primeiros livros da nova biblioteca serão Bíblias em braile, doadas pelo coordenador de projetos sociais da Sociedade Bíblica do Brasil (SBB) nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, Dani Paes. Outros materiais inclusivos irão chegar nos próximos dias.

“Se torna um marco para a cidade. Tanto na questão de acessibilidade, como de proporcionar uma emancipação para os deficientes visuais, que agora têm ao seu alcance uma biblioteca que eles podem usufruir, ler aos livros sem precisar de auxílio”, frisou Paes.

A biblioteca irá funcionar de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e não é necessário agendar horário para visitas.

Central de atendimento

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, pastor Washington Uchôa, explicou como irá funcionar a nova central de atendimento para usuários surdos. Através dela, será possível, por exemplo, acompanhar consultas médicas através de uma chamada de vídeo por tablet ou celular, já que um profissional estará na sede da pasta realizando a tradução em libras, ajudando na comunicação entre paciente e médico.

“É com muita felicidade que ampliamos o atendimento aos surdos com uma central de atendimento exclusiva para eles na secretaria. Além disso, lançamos o curso de Libras (Língua Brasileira de Sinais) desde o ano passado para ampliar a divulgação na sociedade e facilitar a comunicação dos surdos em diversos setores”, afirmou Uchôa.

O agendamento para a utilização da Central de Atendimento para Surdos pelos telefones (24) 99973-2565 ou (24) 99251-2975.

Carteirinha

Durante o evento, cinco mães receberem as primeiras carteirinhas de identificação para crianças autistas. As identificações fazem parte de uma lei federal, que facilita o atendimento aos usuários. Nelas, terão informações pessoais dos usuários, como a classificação do autismo, seu CPF, data de nascimento, tipo sanguíneo e contato dos responsáveis, além de um QR Code com a rede de atendimento e as leis sobre autismo.

Uma das contempladas com a carteirinha foi Marcia Simone Alves, de 50 anos, mãe de Breno Alves, de 25 anos, que tem autismo grau 3.

“A carteirinha surgiu através de uma conversa minha e de uma outra mãe, a Renata, com o pastor Washington. Estudamos a lei federal e vimos a necessidade de implementar aqui em Volta Redonda também. Diariamente, enfrentamos inúmeras barreiras, precisamos andar com uma pasta com muitos laudos, documentos e agora isso tudo estará apenas na carteirinha. Com certeza vai facilitar o acesso aos direitos, além de aumentar também a acessibilidade no nosso dia a dia”, ressaltou Márcia, lembrando que, pelo QR Code da carteirinha, é possível ir adicionando documentos caso necessário.

O vereador Betinho Albertassi, também defensor da causa, criou um projeto que correu junto com os planos do Executivo em criar a carteira. Ele se disse satisfeito em ver a rapidez com que o prefeito Antonio Francisco Neto colocou a ideia em prática.

“Como autor do projeto de lei que criou o CIPTEA – Carteira de Identificação da Pessoa com TEA no município, fico muito feliz com a celeridade do processo. O CIPTEA garante atenção integral e prioridade no atendimento em geral. Estamos caminhando em projetos para melhorar a qualidade de vida das pessoas e das famílias com transtorno do espectro autista”, destacou.

Para solicitar a sua identificação, os responsáveis das crianças devem ir até a sede da secretaria e preencher uma ficha. Mais informações podem ser pelo do número (24) 3339-9031.