Volta Redonda mantém eixos de monitoramento da Covid-19 dentro das metas

Matéria publicada em 18 de junho de 2020, 18:51 horas

Os seis eixos de monitoramento estão de acordo para a flexibilização das atividades comerciais, no município

Volta Redonda- O município segue com os eixos de monitoramento da Covid-19 dentro da meta para a flexibilização do comércio. Houve uma pequena variação de 0,8% no número de casos notificados de ontem, dia 17, para esta quinta-feira, dia 18. A taxa de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) está em 3,70% na rede pública municipal e no Hospital de Campanha, a taxa de ocupação dos leitos registra 11,4%.

Em relação aos casos confirmados da Covid-19, mais 54 casos foram confirmados na noite desta quinta-feira, totalizando 1.190 casos, sendo que 951 pessoas podem ser consideradas recuperadas da doença no município. O número de notificações está em 4.400 casos suspeitos, e a quantidade de óbitos se manteve em 57 casos, 1.257 testaram negativo para a Covid-19. Os dados foram atualizados pelo prefeito Samuca Silva na noite desta quinta-feira, através de áudio compartilhado nas redes sociais.