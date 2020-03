Volta Redonda mantém número de casos confirmados de coronavírus

Matéria publicada em 31 de março de 2020, 18:11 horas

Nesta terça-feira (31), os 38 casos confirmados se mantiveram, segundo o prefeito Samuca Silva

Volta Redonda- O município manteve em 38, o número de casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19), a informação foi divulgada na tarde desta terça-feira (31) pelo prefeito Samuca Silva, através de uma atualização em um aplicativo de mensagens.

– Todos os casos são monitorados diariamente pela nossa equipe – falou.

Samuca ainda destaca que as Unidades de Saúde da Família (USF) dos bairros Vila Mury, Volta Grande, São Luiz e 249 estão funcionando em horário estendido até às 22h.

– Prevenção é a maior arma nessa luta, lave as mãos corretamente, priorize a higiene, evite aglomerações e faça a sua parte. Fique em casa – disse.

Limpeza nas unidades de saúde

Além disso, o prefeito ainda informou que a limpeza nas unidades de saúde está acontecendo e nesta terça-feira, os serviços de higienização aconteceram no Estádio Raulino de Oliveira, onde está sendo montado o Hospital de Campanha, com 114 leitos para atendimentos de média complexidade aos pacientes infectados.

Outras unidades que já receberam os serviços de limpeza foram os Cais Aterrado e Conforto e o Hospital São João Batista.

Doações de sabonetes

Em relação as doações de sabonetes, Samuca disse que a prefeitura já entregou 47 mil sabonetes à população. A campanha foi iniciada na semana passada. Nesta terça-feira (31) foram entregues 10 mil unidades.

– É a solidariedade e esforço na prevenção para evitar o contágio do vírus. Quero agradecer imensamente a todos os supermercados de Volta Redonda que doaram esses sabonetes e a você, população – disse.

Ainda há 13 mil sabonetes para ser entregues ao longo desta semana.

Entradas de Volta Redonda restritas

As entradas de Volta Redonda estão sendo monitoradas restringindo veículos de fora, com placas da região Metropolitana do Rio de Janeiro e de outros estados do Brasil.

O prefeito explicou que não há qualquer tipo de restrição para os veículos com placas de cidades da região Sul Fluminense.