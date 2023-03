Volta Redonda: moradores fazem manifestação por mais horários de ônibus - Diário do Vale

Matéria publicada em 20 de março de 2023, 09:01 horas

Manifestantes protestam no bairro Roma, desde às 6h

Volta Redonda: Moradores do bairro Roma, em Volta Redonda, estão realizando uma manifestação por mais horários de ônibus da Viação Cidade do Aço, na manhã de hoje (20).

Os moradores pedem mais ônibus para atender as demandas da região e protestam contra o atraso no transporte público. “A empresa não cumpre o horário e os trabalhadores ficam para trás, os estudantes chegam atrasados nas escolas e os ônibus quebram. Estamos cansados, nós queremos respeito”, disse a moradora Nathália de Souza, em entrevista ao DIÁRIO DO VALE.

Os protestos começaram às 6h e, segundo os moradores, não têm hora para terminar. “Temos visto a dificuldade que o transporte público sofre em nosso bairro, sempre lotados. O povo está saturado desse descaso com nossa comunidade. Estamos aguardando representantes da empresa e da prefeitura para dar uma solução aos moradores”, comentou Dénis Matos, líder comunitário do bairro.

Procuradas pela reportagem, a Viação Cidade do Aço e a Prefeitura de Volta Redonda ainda não se pronunciaram.