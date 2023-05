Volta Redonda: mulher é presa com quase 2 kg de pasta de cocaína no Santa Inês

Matéria publicada em 2 de maio de 2023, 20:41 horas

Volta Redonda – Uma mulher de 23 anos foi presa, nesta terça-feira (2), com 1,8 quilos de pasta de cocaína, 500 gramas de crack, material para endolação e quatro balanças em uma casa no bairro Santa Inês, em Volta Redonda.

Segundo a Polícia Civil, após receberem denúncias no dia 26 de abril sobre uma casa estar sendo utilizada para preparar drogas para venda, os policiais passaram a monitorar o local. Nesta terça, os agentes identificaram a mulher, com uma filha de 3 anos, e localizaram o material apreendido dentro do imóvel.

A mulher foi levada junto do material para a 93ª DP, onde a ocorrência foi registrada.