Volta Redonda: Neto faz balanço dos 100 primeiros dias de seu 6º mandato

Volta Redonda – Com 100 dias de seu sexto mandato completos nesta quinta-feira (10), o prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, destaca algumas conquistas e investimentos ocorridos nesse período de início de governo, acrescentando que muito já foi feito e muito mais será entregue para a população. Uma das primeiras ações aconteceu justamente no primeiro dia útil de 2025 (2/1), quando o governo municipal, por meio da Seplag (Secretaria Municipal de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão), abriu o Orçamento Participativo.

Ainda em janeiro, outras medidas foram implantadas, uma delas na Saúde, com a marcação de consultas nas unidades básicas de saúde por meio da internet, proporcionando mais agilidade e conforto aos cidadãos que utilizam o SUS (Sistema Único de Saúde). Outra foi o início da construção da nova creche no bairro São Luiz, que tem capacidade para abrigar até 240 crianças de 0 a 3 anos de idade, preferencialmente.

“Tivemos um janeiro intenso com muitos projetos saindo do papel e outros recebendo novos investimentos, como o programa Cidade Monitorada, da Semop (Secretaria Municipal e Ordem Pública), que ganhou mais câmeras particulares incorporadas ao Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública). Hoje temos mais 1,7 mil equipamentos ajudando a manter nossa cidade mais segura”, ressaltou Neto.

Na Ilha São João, foi iniciada a construção do Clube Hípico de Volta Redonda, um espaço mais amplo e confortável para a prática do esporte, atendendo à Escola Municipal de Hipismo, gerida pela Fundação Beatriz Gama (FBG). E no Parque Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR), o município inaugurou no fim de janeiro o primeiro meliponário público do município. Próximo de completar os 100 primeiros dias do atual mandato, Neto se encontrou com o governador Cláudio Castro e reforçou o agradecimento à parceria com o Governo do Estado, que garantiu mais de R$ 200 milhões em recursos do Estado para concluir e iniciar investimentos em Volta Redonda.

“Só a Saúde receberá R$ 48 milhões para mantermos programas vitais para a população, além de recursos para expandirmos a estrutura da rede pública, como o Hospital São João Batista, que está sendo reformado e ampliado, e logo será inaugurado. Tem a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Santo Agostinho, o SPA (Serviço de Pronto Atendimento) do Conforto, o Hospital Veterinário, no Rústico, e muito mais”, enumerou Neto.