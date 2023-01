Volta Redonda: obra do Túnel 20, no bairro Água Limpa, entra na reta final - Diário do Vale

Volta Redonda: obra do Túnel 20, no bairro Água Limpa, entra na reta final

Matéria publicada em 30 de janeiro de 2023, 15:01 horas

Local está recebendo melhorias no telhado para evitar infiltrações provocadas pela água da chuva

Volta Redonda – A obra de melhorias no Túnel 20, localizado no bairro Água Limpa, em Volta Redonda, entrou na reta final nesta semana. As equipes do Fundo Comunitário do município (Furban-VR) estão instalando as últimas telhas metálicas para evitar infiltrações no local e garantir a preservação do local por mais tempo. A previsão é que a obra seja concluída em até 10 dias.

De acordo com a equipe técnica do Furban-VR, já foram colocados 60 metros de telhas em um dos lados, e os profissionais iniciaram a colocação de mais 70 metros, chegando ao total de 130 metros de telhas previstos na obra. Também já foram instaladas 70 calhas nas laterais para o escoamento da água da chuva.

O objetivo da obra é preservar o pavimento no interior do túnel, melhorando as condições para pedestres e motoristas circularem pela via. O Túnel 20 atende toda a cidade, mas principalmente aos moradores do Água Limpa, sendo uma alternativa de acesso à região Sul de Volta Redonda, incluindo o Hospital da Unimed, por exemplo, e também para o município vizinho de Pinheiral.

“Assim como o Túnel 20, que é muito importante para os moradores do Água Limpa e de outras regiões, estamos com obras em diversos pontos da cidade, atendendo, inclusive, regiões mais distantes da área central. E vamos continuar investindo mais neste ano, para melhorar o dia a dia da população”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.