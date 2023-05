Volta Redonda: obras de revitalização da Avenida Beira-Rio avançam

Matéria publicada em 15 de maio de 2023, 09:53 horas

Fresagem para receber novo asfalto já começou. Ciclovia, quiosques, campos e outros equipamentos públicos também terão melhorias

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda começou neste mês o trabalho de revitalização da Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio. Após o assentamento dos cerca de cinco quilômetros de nova rede de água que já foi instalada na via, foi iniciada na última semana a fresagem da pista para receber o novo asfalto, segundo o Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município (Saae-VR).

“A empresa responsável pelo asfaltamento já iniciou a preparação do solo para que, posteriormente, possa ser aplicado o asfalto. Estamos começando pelo Belmonte e vamos seguir pela via, depois entrar no bairro Niterói e asfaltar também parte da Avenida Sávio Gama”, explicou o diretor-presidente do Saae-VR, Paulo Cesar de Souza, o PC.

Em paralelo, ações de revitalização da via começarão a ser implantadas em breve, por uma equipe formada por representantes do Saae, Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) – incluindo o Deip (Departamento de Iluminação Pública); Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop); Furban-VR (Fundo Comunitário de Volta Redonda) e IPPU (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano).

Vistorias estão sendo realizadas nos equipamentos e outras estruturas à beira da avenida para que sejam identificadas as necessidades de melhorias. Segundo PC, o trabalho vai envolver ações como recuperação de bancos quebrados; troca de lâmpadas e conserto em postes; troca de grama sintética, traves e alambrados nos campos de futebol; recuperação da academia de ginástica; entre outros.

“Vamos dar uma repaginada na Beira-Rio, arrumando aquilo que está danificado. A ciclovia, por exemplo, vamos consertar os buracos em alguns trechos, e revitalizar a pintura; a calçada também tem trechos danificados que vamos arrumar. A questão dos quiosques também tem sido analisada, assim como as árvores que necessitem de poda. Vamos dar uma nova cara para esta importante via do município, e o planejamento é concluir todas as melhorias até julho”, acrescentou o diretor-presidente do Saae.

“A Beira-Rio teve toda a rede de água potável trocada, pois a antiga tinha constantes rompimentos e não tinha mais capacidade de suportar o crescimento da cidade. Isso vai melhorar muito a qualidade do nosso serviço de abastecimento. Agora, vamos colocar asfalto novo e fazer um trabalho de revitalização geral da Beira-Rio. Peço desculpas pelos transtornos, agradeço a paciência da população e garanto que vai ficar tudo muito bonito. Essa obra era necessária”, ressaltou o prefeito Antonio Francisco Neto.