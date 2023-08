Volta Redonda oferece 100 vagas para qualificação profissional de jovens e adultos

Volta Redonda – O prefeito Antonio Francisco Neto assinou na tarde de quarta-feira (16) um acordo de cooperação técnica com a Firjan Senai/Sesi para a oferta de cursos gratuitos de qualificação profissional para pessoas a partir de 18 anos. Ao todo serão 100 vagas nos cursos de Assistente de Operações em Logística e Assistente Administrativo. As aulas terão início no dia 11 de setembro e acontecerão no “Vírgula, Hub de Inovação VR” e nos Cras (Centros de Referência de Assistência Social) dos bairros Santa Cruz e Vila Brasília.

As inscrições serão abertas na próxima segunda-feira (21) e devem ser feitas pessoalmente no “Vírgula, Hub de Inovação VR”, localizado no Shopping Park Sul, para qualquer um dos cursos; no Cras Santa Cruz aos interessados na qualificação em Assistente de Operações em Logística; e Cras Vila Brasília aos que desejam se capacitar em Assistente Administrativo. Ao todo serão 180 horas de aulas, cerca de dois meses e meio de curso, com títulos profissionais para os que concluírem a capacitação.

“Para nós é muito importante essa cooperação técnica para a formação profissional dos moradores de Volta Redonda. Esperamos manter essa parceria por muito tempo. Queremos seguir com a geração de empregos na cidade e não temos medido esforços para garantir a valorização e capacitação dos moradores de Volta Redonda, para que eles possam estar preparados para assumir as vagas que vem surgindo no nosso município”, disse Neto, citando o apoio que a prefeitura tem dado ao preenchimento de mais de 600 vagas de emprego abertas pela empresa CBSI Soluções, com os processos seletivos nos Cras a partir desta sexta-feira (18).

O encontro contou com a participação do secretário municipal de Educação e de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré, e do subsecretário Fernando Lee; da subsecretária de Ação Comunitária, Rosane Marques, a Branca; da diretora de Inovação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), Letícia Oliveira; e representantes das secretarias e da Firjan Sesi (Serviço Social da Indústria) e Firjan Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial).

“A gente gostaria de agradecer a parceria com a Firjan Senai/Sesi que tem dado resultados muito positivos para Volta Redonda. Lembrar que por meio dela é que tivemos a capacitação dos nossos professores e as escolas municipais conseguiram participar do Fira Rio (tradicional torneio de robótica realizado no mês passado em Volta Redonda) e fizeram bonito. A Firjan e todo o sistema ‘S’ sem dúvidas são grandes parceiros no protagonismo que estamos voltando a ocupar na região”, destacou Sérgio Sodré.

A gerente operacional da Firjan Senai/Sesi Volta Redonda, Cláudia Holzwarth, também enfatizou que a proposta da parceria da entidade com a prefeitura é a busca pelo desenvolvimento da cidade e a capacitação de jovens e adultos.

“São cursos de qualificação para que possamos entregar pessoas prontas para o mercado de trabalho. Com isso vamos aumentar a empregabilidade do município. E a expectativa é que tenhamos 100 novos profissionais até o fim do ano, podendo até mesmo aumentar o número de vagas posteriormente. Estamos com várias parcerias com a prefeitura em andamento, todas com o objetivo de transformar a sociedade. Aumentar a qualificação, o aperfeiçoamento e a empregabilidade em Volta Redonda”, frisou Cláudia.