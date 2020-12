Volta Redonda oferece aulas de balé para crianças

Matéria publicada em 9 de dezembro de 2020, 19:24 horas

Vagas são destinadas para turma de ‘Baby Class’ com crianças entre 3 a 5 anos de idade

Volta Redonda– Estão abertas as inscrições para as aulas de balé Baby Class, são 20 vagas destinadas às crianças entre 3 e 5 anos. O Baby Class é o primeiro passo para aqueles que desejam dançar, pois são nestas aulas para apresentação do balé clássico.

As inscrições podem ser feitas de 7h às 11h, no ginásio do bairro Siderlândia. Os documentos necessários para a matrícula são: cópia do comprovante de residência, cópia da certidão ou identidade, uma foto 3×4 e atestado médico. As aulas têm 40 minutos de duração e acontecerão no ginásio, duas vezes por semana, às 10 horas.

De acordo com a profissional de Educação Física e bailarina profissional responsável pelas aulas, Maria Carolina de Souza Resende Pratti, o balé beneficia todo o desenvolvimento motor da criança.

– O balé clássico é uma das atividades mais completas que existe, pois além de divertido, trabalha o bem-estar físico e emocional da criança. Existe também a disciplina e a postura, que são as principais razões para a procura das aulas. E agora teremos o privilégio de incluir o Baby Class nas aulas do ginásio Siderlândia – disse a professora.

Ela destacou que entre os inúmeros benefícios do balé, a criança vai melhorar a coordenação motora, ritmo, lateralidade, flexibilidade, criatividade, resistência, orientação espacial memória, concentração. O baby class vai trabalhar principalmente exercícios que ativam a musculatura através de brincadeiras, jogos e estímulos lúdicos. – Nessa idade, as crianças aprendem se divertindo muito durante as aulas e assim passam a controlar suas habilidades e a reconhecer sua capacidade – disse.

A secretaria municipal de Esporte e Lazer (Smel), Patrícia Monlevad, disse que a prefeitura já oferece aulas de balé para crianças acima de 5 anos e que a abertura dessa turma visa atender uma demanda de crianças abaixo dessa idade.

– Temos o projeto Crescer em Movimento que beneficia as crianças acima de cinco anos e agora estamos dando oportunidade para as mais novas. Por isso, criamos nesse núcleo piloto, de forma gratuita, e com uma professora especialista – comentou.