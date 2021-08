Volta Redonda oferece vagas de emprego para quatro profissões

Matéria publicada em 9 de agosto de 2021, 15:39 horas

Volta Redonda – O Sine (Sistema Nacional de Emprego) está oferecendo vagas de emprego para quatro profissões, em Volta Redonda, nesta segunda-feira (09). De acordo com a prefeitura, as vagas são para auxiliar de serviços gerais, operador de caixa, operadores de telemarketing, e motorista Categoria CNH B.

Os requisitos para as vagas de auxiliar de serviços gerais e operador de caixa são: vagas exclusivas para Pcd (Pessoas com Deficiência), para ambos os sexos, ensino médio incompleto e não é necessária experiência na função.

Já para vagas de operadores de telemarketing, os candidatos precisam ter mais de 18 anos, ensino médio completo. E para motorista categoria CNH B, o candidato precisa de ensino fundamental completo.

Os interessados devem levar RG, CPF, título de eleitor, CTPS e Certificado de Reservista para se inscrever no Sine, além de entregar o currículo atualizado no Sine – Subprefeitura do Retiro – ou acessar o App Sine Fácil.