Volta Redonda oferta cursos de design editorial e multimídia - Diário do Vale

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Coordenadoria Municipal da Juventude (CoordJuv) e Co.liga, oferece os cursos gratuitos “Design Editorial: O Mundo das Publicações” e “É mais que cinema: Ampliando o seu olhar sobre o audiovisual”. Os interessados devem ter entre 18 e 29 anos e as inscrições podem ser feitas pelo link: abre.ai/cursodesignereditorial. As vagas são limitadas.

As aulas começam na próxima segunda-feira, dia 21 de novembro em quatro unidades: Centro Oportunizar, na Rua 16, Vila Santa Cecília; CRAS Santo Agostinho, Rua Itamaraca, nº 79, Morro da Conquista; CRAS Três Poços, Rua Erica Berbet, nº 5, Vila Rica; e Telecentro do Retiro, Avenida Antônio de Almeida, nº 1.181. As inscrições também podem ser feitas, de forma presencial, em um desses quatro endereços.

O design editorial é um campo de ação do design gráfico, no qual os principais desafios são organizar um conteúdo, geralmente extenso, e formatá-lo de olho no público com que se quer falar. A construção visual de uma publicação é fundamental para direcionar o seu público. O curso é dividido em cinco módulos:

As diversas maneiras de se pensar e de se fazer uma publicação; Como explorar visualmente o suporte gráfico, de modo a se criar publicações interessantes ao seu público; Modos de investigar o raciocínio estratégico, fundamental a quem se quer trabalhar com comunicação; Aprimorar o olhar crítico e a prática na produção de peças ligadas ao amplo universo editorial; e Exercitar os cuidados com a composição de textos e imagens.

Multimídia – A integração do audiovisual com outras formas de arte foi – e ainda é – fundamental para o desenvolvimento do cinema. Ao longo do tempo, a arte de contar histórias em imagens e sons seguiu em várias direções, aproximando-se de outras linguagens artísticas como a dança, a poesia, o teatro, a música, as chamadas narrativas experimentais.

No curso, serão abordados: A história do cinema a partir de uma visão ampliada, em diálogo com outras linguagens como dança, poesia, performance, música e redes sociais; O exercício de um olhar crítico e de pensamento livre, a partir de seu próprio universo; Métodos de pesquisa de fácil acesso, como redes sociais e plataformas de vídeos, para aprofundar e ampliar seu repertório; e A integração das linguagens artísticas como uma das características marcantes das produções audiovisuais contemporâneas.