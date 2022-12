Volta Redonda oferta mais de 50 gratuidades para retirada de documentos - Diário do Vale

Matéria publicada em 27 de dezembro de 2022, 17:35 horas

Moradores do Dom Bosco, São Luiz e São Sebastião, que perderam bens pessoais com a chuva do início de dezembro foram os beneficiados

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda, em parceria com a Fundação Leão XIII, promoveu uma ação social para fornecer gratuidade na retirada de segunda via de documentos, que beneficiou 51 moradores dos bairros Dom Bosco, São Luiz e São Sebastião. As três localidades foram atingidas por temporal no início do mês de dezembro e algumas pessoas perderam bens pessoais.

O atendimento aconteceu no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social Orozimbo Ferreira da Silva), no bairro Dom Bosco, das 9h às 16h, dessa terça-feira, 27. Ao todo, foram emitidas 28 gratuidades para retirada de Documento de Identidade; 17 para Certidão de Nascimento; cinco para documento de comprovação de Dispensa de Corporação (dispensa do Serviço Militar); e uma para Certidão de Óbito.

O agendamento no Detran-RJ para retirada do Documento de Identidade será feito pela equipe da Smac, que vai direcionar as pessoas para o posto de atendimento do órgão em Volta Redonda. As certidões devem ser retiradas em cartório e o documento de dispensa do Serviço Militar, na Junta de Serviço Militar, que funciona no mesmo edifício da secretaria, na Rua Antônio Barreiros, nº 194, bairro Nossa Senhora das Graças.

“Esperamos com essa ação social, minimizar os problemas causados pelas chuvas do início de dezembro nesses três bairros mais afetados. Algumas pessoas perderam bens pessoais e garantir acesso à documentação básica é dever do Poder Público. Agradecemos à Fundação Leão XIII, que nos atendeu prontamente para beneficiar os moradores das localidades com a gratuidade para retirada da segunda via desses documentos fundamentais no dia a dia de qualquer cidadão”, falou a secretária Municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte.