Volta Redonda paga segunda parcela do 13º de servidores - Diário do Vale

Liberação do benefício injeta cerca de R$ 12 milhões na economia da cidade

Volta Redonda – O governo municipal pagou nesta sexta-feira (16) a segunda parcela do 13º salário de servidores de Volta Redonda. Por lei, a quitação do 13º salário é obrigatória até o dia 20 de dezembro. Os pagamentos injetam cerca de R$ 12 milhões na economia local, segundo a prefeitura. A medida prevê que os beneficiados possam antecipar compras de Natal.

Ao todo, com a primeira e a segunda parcelas do 13º salário, a prefeitura de Volta Redonda injetou mais de R$ 25 milhões na economia da cidade.

– Mais um ano que conseguimos pagar em dia os salários do funcionalismo e graças ao esforço das nossas equipes, e aos investimentos que conquistamos para reconstruir a cidade, muitos em parceria com o Governo do Estado, organizamos as finanças e antecipamos o 13° dos servidores. E eles podem ter certeza que continuaremos pagando os salários em dia – destacou o prefeito Antonio Francisco Neto.

CDL aposta no aumento de vendas no primeiro natal sem restrições

A expectativa das entidades empresariais é positiva. Espera-se que grande parte da parte da população aproveite o abono salarial para quitar dívidas e sair da inadimplência. De olho nisso, a CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) de Volta Redonda vem incentivando, por meio da campanha “Nome Limpo, Crédito Forte”, a renegociação de dívidas, principalmente, junto às instituições financeiras.

Além disso, a previsão é de que haja um aumento de 20% nas vendas de Natal com relação ao último ano.

– Este vai ser o primeiro Natal sem medidas restritivas, pós-pandemia da Covid-19, e acreditamos também que os consumidores estão mais propícios a comprarem nas lojas físicas do que on-lines, por isso, nossa orientação é que as empresas invistam em vitrines, descontos e em divulgação. O décimo terceiro salário é sempre um fator muito positivo, agregando à demanda de consumo no fim de ano. Estamos muito otimistas — afirmou o presidente da CDL-VR, Gilson de Freitas.