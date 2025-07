Volta Redonda participa de encontro nacional pelos 10 anos da LBI

Volta Redonda – A cidade de Volta Redonda esteve representada no Encontro Parlamentar em Celebração aos 10 anos da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI), realizado nos dias 10 e 11 de julho, em Brasília. O evento foi promovido pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, por meio da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

A cidade foi representada pelo secretário da Pessoa com Deficiência (SMPD), Washington Uchôa, e seu assessor Matheus Oliveira.

O encontro foi realizado no auditório da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), na Asa Sul, e teve uma programação abrangente voltada à celebração da LBI e à discussão dos desafios para sua efetivação. Entre os temas debatidos estavam o papel do Legislativo na promoção da acessibilidade e o fortalecimento de políticas públicas intersetoriais.

A participação da SMPD reafirma o protagonismo de Volta Redonda nas pautas de inclusão social e cidadania, além de estreitar o diálogo com instâncias federais em busca de uma sociedade mais justa, acessível e democrática.

Durante o evento, o secretário Washington Uchôa aproveitou a oportunidade para convidar pessoalmente a secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Anna Paula Feminella, para a cerimônia de formatura da primeira turma do curso de Administração do projeto Diploma Cidadão, marcada para o dia 15 de agosto, em Volta Redonda.

O curso é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda e o UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase), com duração de quatro anos, e aulas presenciais no período noturno. O projeto oferece bolsa-auxílio, apoio com intérprete de Libras e professores de português e matemática fluentes em Língua de Sinais, para reforço pedagógico dos alunos com deficiência.

“O ‘Diploma Cidadão’ é um projeto que deu certo e está ajudando pessoas com deficiência a se qualificarem, a se prepararem para entrar, retornar ou até mesmo melhorar de posição no mercado de trabalho. Esse é o nosso papel: promover a inclusão. Agradeço ao prefeito Neto por assumir esse compromisso e nos ajudar a beneficiar as pessoas com deficiência”, afirmou o secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa.

