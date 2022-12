Volta Redonda: Participante de ‘rolezinho’ é identificado e moto é recolhida - Diário do Vale

Matéria publicada em 29 de dezembro de 2022, 18:45 horas

Setor de inteligência da GMVR e Polícia Civil estão trabalhando na identificação de participantes da prática delituosa

Volta Redonda – Uma motocicleta que participou do ‘rolezinho’ na véspera e no dia do Natal, quando motocicletas passaram por vários bairros de Volta Redonda fazendo muito barulho e manobras perigosas, foi recolhida ao Depósito Público Municipal, cumprindo medidas administrativas com base no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O fato aconteceu nesta quinta-feira (29).

O condutor e seu veículo foram identificados após trabalho integrado de inteligência feito pela Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e Polícia Civil. Ele compareceu para prestar esclarecimento, após ter sido intimado pela 93ª DP (Delegacia de Polícia) e acabou tendo o veículo levado ao Depósito.

De acordo com os agentes de segurança pública de Volta Redonda, várias pessoas foram identificadas como integrantes do ‘rolezinho’ e estiveram na DP para serem ouvidas. O titular da 93ª DP, delegado Luiz Jorge Rodrigues afirmou que está “empenhado pessoalmente em responsabilizar quem leva insegurança ao trânsito e causa transtornos à população”, garantiu.

“Vamos continuar identificando esses condutores, que trazem transtornos para o cidadão de Volta Redonda, não respeitando as crianças, idosos, enfermos e os portadores de autismo, que sofrem com a algazarra feita por eles. Sem contar o perigo para quem está transitando pela via ou calçada, por conta de manobras perigosas”, afirmou o secretário Municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

O secretário Luiz Henrique ainda acrescentou que “estão de parabéns os profissionais da Policia Civil e da GMVR que têm trabalhado incansavelmente para responsabilizar essas pessoas, até tirar a moto de circulação”, finalizou.