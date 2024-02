Volta Redonda: Patrulha Escolar reforça segurança na volta às aulas

Volta Redonda – A Patrulha Escolar de Volta Redonda, serviço especializado da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), retornou às atividades nesta segunda-feira (5), em conjunto com a volta às aulas das escolas públicas e particulares. As duas viaturas do projeto, composta por quatro agentes da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), intensificarão o patrulhamento ao longo de todo o dia, de manhã, à tarde e à noite.

A Patrulha Escolar é formada por guardas municipais capacitados para trabalhar com alunos, professores, pais e toda a comunidade escolar em geral. Além das demandas espontâneas, os agentes atendem solicitações que surgem de um grupo de WhatsApp criado e gerido pela Semop, que conta com a participação das direções de todas as escolas do município. O serviço especializado promove ainda rondas periódicas pelas escolas e entornos, a fim de levar mais sensação de segurança a todos.

Escolas monitoradas por câmeras

Além da Patrulha Escolar, todas as escolas da rede municipal são monitoradas por câmeras e são dotadas com sensores de presença e “botão do pânico”, um aplicativo que aciona as forças de segurança que estão sediadas no Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública). O sistema possui georreferenciamento, que indica com precisão a localização do chamado para que a Polícia Militar e a Guarda Municipal possam atuar com rapidez.

“As equipes trabalharão de manhã até à noite, atendendo de prontidão às solicitações que chegam pelo grupo de trabalho do WhatsApp. Os agentes da Patrulha Escolar são mais um reforço na segurança das unidades escolares e todo o ambiente no entorno. Contamos também com o apoio da Polícia Militar e de todo o sistema de monitoramento da cidade”, enfatizou o secretário.