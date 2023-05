Volta Redonda: Pedreira da Voldac pode ser incluída no programa educacional Brasil-França

Matéria publicada em 20 de maio de 2023, 20:40 horas

Volta Redonda – Membros da equipe socioambiental do MEP participaram da roda de conversa com estudantes e professores ligados à Escola Intercultural Brasil-França, no Colégio Estadual Piauí, no bairro Ponte Alta. O encontro aconteceu no auditório do colégio, nesta sexta-feira (19), onde educadores ligados à equipe socioambiental do Movimento apresentaram aspectos sobre a Pedreira da Voldac, em Volta Redonda.

Os professores Leonardo Gonçalves e Joyce Joyce Ramos Carvalho, da equipe de coordenação da Escola Bilíngue explicaram detalhes à equipe do MEP sobre o convênio Brasil-França, assinado em outubro de 2022 com a Seduc, a Prefeitura de Volta Redonda e o Consulado Francês. “No programa, trabalhamos aulas de francês para o Ensino Médio e parte das disciplinas ministradas no idioma estrangeiro. Também está incluso no programa o trabalho questões socioambientais e informações sobre a Mata Atlântica no Brasil, tema indicado pelo programa. Localmente estamos avaliando a possibilidade do projeto da Escola Bilíngue ter a marca da resiliência ambiental diante do desenvolvimento de Volta Redonda”, destacou a professora Joyce Ramos.

Visita guiada na Pedreira da Voldac

“Estamos trabalhando para incluir no programa Bilíngue para que até outubro seja apresentado um projeto que envolve a cidade. A Pedreira, pode sim concorrer com outros Estados na disputa educacional”, afirmou o professor Leonardo, articulador da visita do MEP.

Raquel Vitória, aluna da Escola Bilíngue, comentou: “Achei muito interessante saber de um local que nem imaginava existir tão perto da gente e não conhecer. A roda de conversa ajudou muito definir linhas para o nosso trabalho. A biodiversidade do local precisa ser cuidada sim. Estou ansiosa para ir lá”, disse a aluna do 1º ano do ensino médio.

Participaram da roda de conversa: José Nogueira e Clener Espírito Santo, membro da equipe socioambiental do MEP.