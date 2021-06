Matéria publicada em 4 de junho de 2021, 17:58 horas

Volta Redonda – O Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) revela que a Construção Civil está sendo um dos setores que impulsionam a retomada da economia e gera empregos atualmente. O município de Volta Redonda, por exemplo, teve saldo positivo de 373 postos de trabalho, em relação às vagas fechadas no mês de abril. A maioria delas está ligada à Construção Civil, como também aos setores da Indústria e de Serviços.

E a maior cidade do Sul Fluminense recebe mais um empreendimento imobiliário. Com a construção de um residencial de alto padrão no bairro Bela Vista em andamento, cerca de 300 vagas diretas foram geradas.

De acordo com Luiz Olympio Vianna Dias, diretor da Construtora Loagi, responsável pela obra, outras 1.200 mil vagas devem ser abertas de forma indireta; totalizando aproximadamente 1.500 empregos.

– Para cada emprego gerado na Construção Civil, outros quatro ocorrem de forma indireta em outros setores da economia – ressalta Olympio.

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Volta Redonda, Sérgio Sodré, destaca que a Construção Civil é responsável por 15% da geração de empregos na cidade, que registrou 1.605 postos de trabalho no primeiro quadrimestre do ano.

– O aquecimento de um determinado setor, evidentemente vai ajudar no outro. Estamos com uma expectativa muito positiva em relação à Construção Civil, que é a terceira maior geradora de empregos na cidade no quadrimestre, ficando atrás apenas da Indústria (51%) e do setor de Serviços (30%). A tendência é que essa empregabilidade aumente neste ano de 2021 – projeta o secretário, acrescentando que quem sofre mesmo com a pandemia é o Comércio.

– Foi muito impactado e gera, hoje, apenas 4% dos postos de trabalho – conclui Sodré.

Além dos postos de trabalho, o volume de financiamentos imobiliários no primeiro trimestre de 2021 deu um salto de 113%, se comparado ao mesmo período do ano passado. Os dados são da Abecip (Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança), que também apontam R$ 43,1 bilhões em operações entre janeiro e março deste ano em todo o país.